Уиткофф положительно оценил встречу в Майами с делегацией Украины
Переговоры американской стороны с делегацией Украины в Майами проходят «положительно», сообщил во время перерыва спецпосланник президента США Стив Уиткофф, передает корреспондент «Суспільне».
До перерыва переговоры длились около двух часов.
Также спецпосланник американского президента подтвердил, что в понедельник, 1 декабря, вылетает в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Замглавы МИД Украины Сергей Кислица, в свою очередь, охарактеризовал встречу украинской и американской делегаций в Майами как содержательную и конструктивную.
В переговорах принимают участие представители внешнеполитических и силовых ведомств США и Украины. Встреча проходит в личном гольф-клубе Уиткоффа Shell Bay в Майами.
Ранее Киев и Вашингтон разработали «обновленные и усовершенствованные рамки мирного урегулирования». Москва готова рассмотреть предложения США как основу для будущих соглашений, однако окончательный вариант мирного плана пока отсутствует, говорили в Кремле.
