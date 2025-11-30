 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

WSJ узнала об обсуждении Киева и Вашингтона графика выборов на Украине

Сюжет
Мирный план по Украине
На встрече представители США и Украины также обсуждают возможный территориальный обмен между Россией и Украиной
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Переговоры американской и украинской делегаций в Майами посвящены, в частности, обсуждению графика проведения выборов на Украине и возможности территориальных обменов между Россией и Украиной, сообщил The Washington Post старший представитель американской администрации.

По его словам, спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять лидера США Джаред Кушнер позже планируют вылететь в Москву для продолжения переговоров с Россией.

Выборы президента на Украине должны были пройти в прошлом году, но из-за военного положения не проводились. Срок Зеленского закончился в мае 2024 года, но, так как новый президент избран не был, нынешний глава Украины продолжает оставаться на посту до этого момента. Власти России его власть называли нелегитимной.

FT написала о выборе Украины «плохо сейчас или, может, хуже потом»
Политика
Владимир Зеленский

The Economist 30 ноября сообщил, что украинские власти провели опрос, чтобы выявить, насколько вероятно тот или иной кандидат одержит победу на выборах, если они состоятся в ближайшее время. Результаты показали, что доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому упало вдвое на фоне коррупционного скандала и связанного с ним расследования компетентных органов. Конкретных цифр The Economist не приводит.

Встреча сторон проходит в гольф-клубе Уиткоффа. Во время перерыва спецпосланник Трампа заявил, что переговоры проходят «положительно». До перерыва переговоры длились около двух часов. Замглавы МИД Украины Сергей Кислица, в свою очередь, охарактеризовал встречу украинской и американской делегаций в Майами как содержательную и конструктивную.

В начале переговоров госсекретарь США Марко Рубио назвал их целью — не просто мир, а сохранение Украины суверенным государством. Кроме этого, Рубио сказал, что речь идет «не только о восстановлении страны», но и о «вступлении в эпоху необычайного экономического прогресса».

Изначально подготовленный Вашингтоном мирный план состоял из 28 пунктов. Но на переговорах в Женеве американская и украинская делегации согласовали «обновленный и доработанный рамочный документ». По словам президента США, по многим из них были найдены «очень благоприятные» решения.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что встреча Уиткоффа с Путиным пройдет 1-3 декабря. Они обсудят мирный план Трампа.

Москва выразила готовность принять предложения Вашингтона в качестве основы для будущих соглашений, однако, как отметил Путин, необходимо провести более детальные обсуждения конкретных вопросов и представить их в дипломатической форме.

Для России важна легитимность подписанта соглашений со стороны Украины, она не должна подвергаться сомнению, подчеркивал ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Читайте РБК в Telegram.

Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Украина США выборы президента переговоры
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
