Политика⁠,
0

Литва обратилась к Еврокомиссии с просьбой о новых санкциях против Минска

Литва попросила Еврокомиссию помочь вернуть застрявшие в Белоруссии грузовики и ввести санкции против белорусских чиновников. Минск перестал пропускать литовский транспорт после того, как Вильнюс закрыл пункты пропуска на границе
Фото: Денис Викторов / ТАСС
Фото: Денис Викторов / ТАСС

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис и министр транспорта Юрас Таминскас обратились в Европейскую комиссию с просьбой помочь вернуть застрявшие в Белоруссии грузовики, сообщает BNS.

В письме, с которым ознакомилось агентство, главы литовских ведомств просят разработать «последовательный план действий ЕС по оказанию помощи европейским перевозчикам в Белоруссии». Также они просят содействовать решению проблем с безопасностью на литовско-белорусской границе, связанных с беспилотными летательными аппаратами, «в том числе контрабандных воздушных шаров».

Кроме того, Будрис и Таминскас предлагают на уровне ЕС потребовать «полного и безоговорочного освобождения европейских перевозчиков и их активов, незаконно удерживаемых на белорусской стороне». Вместе с тем министры предлагают ввести новые санкции против Белоруссии, в том числе в отношении чиновников, которые, по их мнению, ответственны за запуск контрабандных аэростатов.

Отношения между Белоруссией и Литвой обострились в конце октября, когда Литва на месяц полностью закрыла автотранспортную границу с Белоруссией. Решение стало ответом на нарушение воздушного пространства запущенными с белорусской территории метеорологическими шарами, на которых контрабандисты отправляли в Литву сигареты.

Литва выступила за санкции против Белоруссии «за гибридные действия»
Политика
Кестутис Будрис

В результате на белорусско-литовской границе застряли более тысячи литовских грузовиков. Белорусские власти утверждали, что речь идет об 1,1 тыс. единиц транспорта. По информации литовской ассоциации Linava, на границе находится около 4,5 тыс. единиц грузовой техники. Советник премьер-министра Литвы Игнас Альгирдас Добровольскас заявил, что Минск отклонил запрос Вильнюса об организации эвакуационных коридоров для вывода застрявших грузовых автомобилей. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупреждал о возможной конфискации застрявших фур.

Для возвращения фур литовские власти решили досрочно открыть границу: работа пунктов пропуска была возобновлена в ночь на 20 ноября — на десять дней раньше, чем предполагалось изначально. Тем не менее проблему с грузовиками решить не удалось. Белорусские власти настаивают, что необходимо провести переговоры на дипломатическом уровне, Вильнюс ответил отказом.

