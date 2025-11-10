Лукашенко предупредил о возможной конфискации застрявших литовских фур

Александр Лукашенко (Фото: Reuters)

Минск может изъять застрявшие в Белоруссии литовские грузовики, если они в ближайшем времени не покинут территорию страны, предупредил президент страны Александр Лукашенко. По его словам, речь идет о не менее 1,1 тыс. иностранных фур, которые не могут вернуться в Литву из-за введенных Вильнюсом ограничений на границе.

«Автомобили собраны, стоят под охраной. Те, кто их охраняет, попросили, по-моему, €120 за сутки. Заплатили за охрану. Сколько суток будут стоять — умножить на €120, — платите, забирайте автомобили с грузом», — цитирует БелТА заявление Лукашенко на совещании в Минске.

По словам президента, если в ближайшие несколько дней этого не будет сделано, то власти примут решение в соответствии с белорусскими законами.

«Вплоть до конфискации этих автомобилей. Они не могут болтаться на дорогах — 1100 или 1200 огромных фур, которые стояли где-то там на дороге», — уточнил глава государства.

Он также добавил, что Минск не закрывал границу, так что в течение нескольких часов она с белорусской стороны может возобновить свою работу.

Ранее МИД республики сообщил, что на подъездных путях к пунктам пропуска «Каменный Лог» и «Бенякони» скопились 1,1 тыс. литовских фур. Для обеспечения безопасности и сохранности их переместят в специально оборудованные места стоянки в районе «Котловки». У водителей есть возможность покинуть территорию страны до возобновления работы границы.

29 октября 2025 года правительство Литвы закрыло границу с Белоруссией до 30 ноября из-за участившихся случаев контрабанды сигарет с помощью воздушных шаров. Полностью закрыт КПП «Шальчининкай — Бенякони», а перемещение через пункт «Медининкай — Каменный Лог» было ограничено.

В ответ белорусские власти установили до 31 декабря 2027 года ограничения на проезд грузовых автомобилей, тягачей, прицепов и полуприцепов, зарегистрированных в Литве.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинен объявила, что собирается просить Минск разово открыть границу для возвращения 5 тыс. застрявших литовских грузовиков. Белорусский МИД, в свою очередь, призвал Вильнюс возобновить нормальную работу всех погранпереходов.