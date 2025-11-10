 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Лукашенко предупредил о возможной конфискации застрявших литовских фур

Сюжет
Война санкций
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Reuters)

Минск может изъять застрявшие в Белоруссии литовские грузовики, если они в ближайшем времени не покинут территорию страны, предупредил президент страны Александр Лукашенко. По его словам, речь идет о не менее 1,1 тыс. иностранных фур, которые не могут вернуться в Литву из-за введенных Вильнюсом ограничений на границе.

«Автомобили собраны, стоят под охраной. Те, кто их охраняет, попросили, по-моему, €120 за сутки. Заплатили за охрану. Сколько суток будут стоять — умножить на €120, — платите, забирайте автомобили с грузом», — цитирует БелТА заявление Лукашенко на совещании в Минске.

По словам президента, если в ближайшие несколько дней этого не будет сделано, то власти примут решение в соответствии с белорусскими законами.

«Вплоть до конфискации этих автомобилей. Они не могут болтаться на дорогах — 1100 или 1200 огромных фур, которые стояли где-то там на дороге», — уточнил глава государства.

Он также добавил, что Минск не закрывал границу, так что в течение нескольких часов она с белорусской стороны может возобновить свою работу.

Ранее МИД республики сообщил, что на подъездных путях к пунктам пропуска «Каменный Лог» и «Бенякони» скопились 1,1 тыс. литовских фур. Для обеспечения безопасности и сохранности их переместят в специально оборудованные места стоянки в районе «Котловки». У водителей есть возможность покинуть территорию страны до возобновления работы границы.

В Вильнюсе сообщили о согласии Минска выпустить застрявшие литовские фуры
Политика
Фото:BY-_-BY / Shutterstock

29 октября 2025 года правительство Литвы закрыло границу с Белоруссией до 30 ноября из-за участившихся случаев контрабанды сигарет с помощью воздушных шаров. Полностью закрыт КПП «Шальчининкай — Бенякони», а перемещение через пункт «Медининкай — Каменный Лог» было ограничено.

В ответ белорусские власти установили до 31 декабря 2027 года ограничения на проезд грузовых автомобилей, тягачей, прицепов и полуприцепов, зарегистрированных в Литве.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинен объявила, что собирается просить Минск разово открыть границу для возвращения 5 тыс. застрявших литовских грузовиков. Белорусский МИД, в свою очередь, призвал Вильнюс возобновить нормальную работу всех погранпереходов.

Денис Малышев
Александр Лукашенко Литва грузовики государственная граница МИД Белоруссии
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года

