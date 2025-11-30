WP рассказала об одном из самых опасных моментов президентства Зеленского

В ближайшее время из-за стечения обстоятельств — как внутренних, так и внешних, может возникнуть один из самых опасных моментов за время президентского срока главы Украины Владимира Зеленского, пишет The Washington Post (WP).

Издание указывает на стечение нескольких факторов: во-первых, пишет WP, на следующей неделе Зеленский может столкнуться с новой попыткой давления на Украину со стороны США, которые хотят скорейшего завершения конфликта Киева и Москвы.

Также газета упоминает коррупционный скандал с участием лиц из ближайшего окружения президента. Одновременно лидеры украинской оппозиции призывают к отставке правительства, а Россия продолжает наносить удары по украинским объектам, напоминает WP.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. В середине ноября фракция партии «Европейская солидарность» (ЕС) запустила в Верховной раде процедуру отставки украинского правительства. Сейчас его возглавляет премьер Юлия Свириденко.

