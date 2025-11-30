WP рассказала об одном из самых опасных моментов президентства Зеленского
В ближайшее время из-за стечения обстоятельств — как внутренних, так и внешних, может возникнуть один из самых опасных моментов за время президентского срока главы Украины Владимира Зеленского, пишет The Washington Post (WP).
Издание указывает на стечение нескольких факторов: во-первых, пишет WP, на следующей неделе Зеленский может столкнуться с новой попыткой давления на Украину со стороны США, которые хотят скорейшего завершения конфликта Киева и Москвы.
Также газета упоминает коррупционный скандал с участием лиц из ближайшего окружения президента. Одновременно лидеры украинской оппозиции призывают к отставке правительства, а Россия продолжает наносить удары по украинским объектам, напоминает WP.
Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
В середине ноября фракция партии «Европейская солидарность» (ЕС) запустила в Верховной раде процедуру отставки украинского правительства. Сейчас его возглавляет премьер Юлия Свириденко.
Материал дополняется
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили