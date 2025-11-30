 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В ВСУ заявили об осложнении обороны Покровска

«УП»: оборона Покровска осложнилась для ВСУ из-за тумана

Операция по обороне Покровска (Красноармейска) осложнилась для украинских сил из-за туманной погоды. Об этом сообщили в седьмом корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ, передает «Украинская правда».

«В связи с ухудшением погодных условий оборонительная операция в Покровске осложнена. Плотный туман, который держался над городом в течение всех вчерашних суток, значительно усложнил работу украинских подразделений, в частности воздушной разведки», — приводит издание слова военных. Они пояснили, что из-заа погоды ограничена видимость.

В корпусе также отметили, что при такой погоде российские силы имеют преимущество, могут активнее заходить в город и готовить дальнейшее наступление.

Материал дополняется

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 04:34 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 04:34
В Госдуме напомнили о возможности внести в паспорт отметку об ИНН Политика, 04:44
WSJ узнала условие Трампа для применения силы к Венесуэле Политика, 04:36
В Думе предложили способ борьбы с мошенничеством по «схеме Долиной» Общество, 04:00
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 03:52
В ВСУ заявили об осложнении обороны Покровска Политика, 03:47
Второй аэропорт ввел ограничения на полеты Политика, 03:32
МИД Франции назвал вероятные сроки решения ЕС по активам России Политика, 03:03
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Авиакомпании нашли способ решить уязвимость Airbus A320 к Солнцу Общество, 02:42
В аэропорту Геленджика ограничили полеты Политика, 02:35
Дочь Трампа показала его фото с внуком на руках Политика, 02:22
МИД Турции выразил беспокойство из-за атак на танкеры в Черном море Политика, 01:56
Залужный заявил о возможности мира без «полной победы» Политика, 01:34
DM предупредила о риске для украинцев остаться без приюта в Шотландии Политика, 01:21
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00