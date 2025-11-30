В ВСУ заявили об осложнении обороны Покровска

Операция по обороне Покровска (Красноармейска) осложнилась для украинских сил из-за туманной погоды. Об этом сообщили в седьмом корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ, передает «Украинская правда».

«В связи с ухудшением погодных условий оборонительная операция в Покровске осложнена. Плотный туман, который держался над городом в течение всех вчерашних суток, значительно усложнил работу украинских подразделений, в частности воздушной разведки», — приводит издание слова военных. Они пояснили, что из-заа погоды ограничена видимость.

В корпусе также отметили, что при такой погоде российские силы имеют преимущество, могут активнее заходить в город и готовить дальнейшее наступление.

Материал дополняется