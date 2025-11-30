Залужный назвал, что даст Киеву мир без «полной победы»
Украина может заключить мир с Россией даже, если не добьется «полной победы», к которой стремится. Об этом заявил экс-главком ВСУ, действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в колонке для издания Liga.net.
«Мы, украинцы, конечно, стремимся к полной победе <...>. Но не можем и исключать вариант долгосрочного (на годы) прекращения войны, потому что именно это слишком распространенный в истории войн способ их завершения. Вместе с тем мир, даже в ожидании следующей войны, дает шанс на политические изменения, глубокие реформы, полноценное восстановление, экономический рост, возвращение граждан», — написал он.
По мнению Залужного, по достижении мира «можно даже говорить о начале формирования безопасного, максимально защищенного государства» благодаря инновациям и технологиям.
«Формирование и укрепление основ справедливого государства через борьбу с коррупцией и создание справедливого суда. Экономическое развитие страны, в частности, на основе международных экономических программ обновления страны», — написал он.
Залужный отметил, что «война не всегда завершается победой одной стороны и поражением другой».
«Так было во Второй мировой, но это редкое исключение, потому что так почти никогда не бывало в человеческой истории. Подавляющее большинство войн завершается либо взаимным поражением, либо каждый уверен, что победил, либо другие варианты», — считает бывший главком.
Материал дополняется
