 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Залужный назвал, что даст Киеву мир без «полной победы»

Сюжет
Военная операция на Украине

Украина может заключить мир с Россией даже, если не добьется «полной победы», к которой стремится. Об этом заявил экс-главком ВСУ, действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в колонке для издания Liga.net.

«Мы, украинцы, конечно, стремимся к полной победе <...>. Но не можем и исключать вариант долгосрочного (на годы) прекращения войны, потому что именно это слишком распространенный в истории войн способ их завершения. Вместе с тем мир, даже в ожидании следующей войны, дает шанс на политические изменения, глубокие реформы, полноценное восстановление, экономический рост, возвращение граждан», — написал он.

По мнению Залужного, по достижении мира «можно даже говорить о начале формирования безопасного, максимально защищенного государства» благодаря инновациям и технологиям.

«Формирование и укрепление основ справедливого государства через борьбу с коррупцией и создание справедливого суда. Экономическое развитие страны, в частности, на основе международных экономических программ обновления страны», — написал он.

Залужный отметил, что «война не всегда завершается победой одной стороны и поражением другой».

«Так было во Второй мировой, но это редкое исключение, потому что так почти никогда не бывало в человеческой истории. Подавляющее большинство войн завершается либо взаимным поражением, либо каждый уверен, что победил, либо другие варианты», — считает бывший главком.

Материал дополняется

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Валерий Залужный Украина
Валерий Залужный фото
Валерий Залужный
посол Украины в Великобритании, военный, бывший главком ВСУ
8 июля 1973 года
Материалы по теме
WP узнала о попытке Ермака встретиться с Залужным
Политика
Залужный усомнился в гарантии выполнения обещаний ЕС Украине
Политика
Залужный опроверг сообщения о планах на президентские выборы на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 01:34 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 01:34
Залужный назвал, что даст Киеву мир без «полной победы» Политика, 01:34
DM предупредила о риске для украинцев остаться без приюта в Шотландии Политика, 01:21
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Economist узнал первую реакцию Ермака на свою отставку Политика, 00:28
Жительница Белгородской области пострадала при атаке беспилотников Политика, 00:13
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
WP рассказала об одном из самых опасных моментов президентства Зеленского Политика, 00:06
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Минобороны сообщило о 21 сбитом дроне над тремя регионами и Черным морем Политика, 29 ноя, 23:48
Kan узнал о вывозе из Израиля украинским самолетом военной техники США Политика, 29 ноя, 23:39
Во Франции пенсионер разбил яйцо о голову лидера партии Ле Пен Политика, 29 ноя, 23:16
Сергей Брин подарил акции на $1 млрд фонду борьбы с болезнью Паркинсона Бизнес, 29 ноя, 23:00
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 29 ноя, 23:00
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 29 ноя, 22:46
NYT рассказала, как увольнение Ермака может ослабить Зеленского Политика, 29 ноя, 22:44