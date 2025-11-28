Кремль пояснил слова Путина о вопросе Донбасса

Путин накануне заявил, что ВСУ должны уйти с занимаемых территорий, «тогда и прекратятся боевые действия». Песков сообщил, что детали отхода украинских войск предстоит обсудить

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Вопросы отхода ВСУ в рамках урегулирования конфликта будут обсуждаться, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Пескова спросили, должны ли ВСУ уйти с Донбасса или с территорий Запорожской и Херсонской области тоже. Он ответил: «Все детали мы не хотим сейчас называть, все это будет обсуждаться».

Президент Владимир Путин накануне, 27 ноября, заявил, что украинские войска должны уйти с занимаемых ими территорий, «тогда и прекратятся боевые действия». «Не уйдут — тогда мы добьемся этого боевыми действиями», — добавил он.

В мирном плане США предусмотрено, что ВСУ должны уйти из ДНР и ЛНР, а Херсон и Запорожье получат «замороженный статус» вдоль линии соприкосновения. Москве передали основные параметры мирного плана по результатам переговоров делегаций США, Украины и ЕС в Женеве, сообщил Песков. Президент США Дональд Трамп говорил, что изначальный план из 28 пунктов был сокращен до 22. Путин, комментируя первую версию документа, отмечал, что он может стать основой для переговоров.