Ермак: пока Зеленский президент, Украина не подпишет отказ от территорий

Ермак заявил, что отказ от земель не будет подписан, пока глава Зеленский

Ермак объяснил, что запрет связан с Конституцией. Относительно территорий, Украина готова обсуждать только линии разграничения

Фото: Андрей Ермак (РИА Новости)

Пока президент Украины Владимир Зеленский остается у власти, он не подпишет отказ от территорий, заявил руководитель украинской делегации на переговорах и глава офиса президента страны Андрей Ермак в телефонном интервью The Atlantic.

«Пока Зеленский является президентом, никто не должен рассчитывать, что мы отдадим территории. Он не подпишет отказ от земель», — считает он.

Ермак объяснил, что это связано с запретом в рамках Конституции. «Никто не может этого сделать, если не хочет пойти против Конституции и украинского народа», — добавил глава офиса президента.

Относительно территориального вопроса, как заверил Ермак, Украина готова обсуждать только линии разграничения между сторонами конфликта.

Крым, Луганская и Донецкая народные республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России в 2014 и 2022 годах по результатам проведенных там референдумов. Украина и страны Запада не признали их итогов и сочли произошедшее аннексией.

Ранее, 20 ноября, был обнародован мирный план США, согласно которому Крым, Луганск и Донецк будут признаны де-факто российскими, а Херсон и Запорожье будут заморожены по линии соприкосновения. При этом Россия отказывается от других согласованных территорий, которые она контролирует за пределами пяти регионов. Также украинские силы выводятся из части Донецкой области. Эта зона станет нейтральной демилитаризованной буферной зоной и будет признана российской территорией.

Позднее европейцы совместно с Украиной разработали собственный мирный план. В рамках территориального вопроса он предусматривает обязательство Украины не возвращать утраченные территории военным путем, а переговоры о территориальном обмене начнутся с линии соприкосновения.

Москва получила план США, он может стать основой для мирных переговоров, сообщал президент России Владимир Путин.

В 2024 году он называл среди условий для прекращения огня вывод украинских военных из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признание этих регионов и Крыма частью России, внеблоковый и безъядерный статус Украины и снятие санкций. В начале августа 2025 года российский президент заявил, что требования Москвы не изменились.