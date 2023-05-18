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Киссинджер предложил воспринимать Путина как героя книг Достоевского

Экс-госсекретарь США Киссинджер: Путина следует воспринимать как героя книг Достоевского

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер считает, что президента России Владимира Путина следует воспринимать как героя произведений Федора Достоевского. Такое мнение он высказал в интервью Economist.

«Путина следует воспринимать как персонажа Достоевского <...>, со всеми противоречиями и сомнениями в его собственном народе», — сказал Киссинджер.

По его мнению, Россия в целом «привязана к Европе». «Большая часть великой истории Европы связана с Россией», — сказал он. В то же время в России всегда присутствует ощущение опасности, исходящей от Европы.

При этом регионы имеют уникальные культурные отношения. С одной стороны, Москва хочет приобщиться к европейской культуре, но с другой, воспринимает себя как третий Рим, который может определить Европу.

Киссинджер подчеркнул важность «возвращения России в Европу». «Если Россия не будет действующей великой державой в Центральной Азии, она станет открытой для гражданской войны сирийского типа», — заявил он. При этом Киссинджер настаивает, что из-за военных действий на Украине в отношении России необходимо вводить санкции.

Теги
Владимир Путин Генри Киссинджер Достоевский
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