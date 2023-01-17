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Киссинджер отказался от своей идеи о нейтральном статусе Украины

Экс-глава Госдепа США Киссинджер: идея о нейтральном статусе Украины уже не имеет смысла
Киссинджер, с 2014 года считавший нейтральный статус Украины единственным разумным выходом из конфликта, отказался от этой точки зрения. На форуме в Давосе он признал, что теперь Киев заслужил членство в альянсе
Генри Киссинджер (на экране)
Генри Киссинджер (на экране) (Фото: Arnd Wiegmann / Reuters)

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в своем выступлении на форуме в Давосе признал, что больше не поддерживает идею о нейтральном статусе Украины. По его словам, после начала конфликта Украина заслужила право стать частью НАТО. Трансляцию его выступления вела The Guardian.

«До этой войны я был против членства Украины в НАТО, потому что боялся, что начнется именно тот процесс, который мы наблюдаем сейчас. Теперь, когда этот процесс достиг такого уровня, идея нейтральной Украины в этих условиях уже не имеет смысла. В конце... она должна получить гарантии от НАТО, в какой бы форме НАТО их ни предоставила. Теперь вступление Украины в НАТО приемлемо», — сказал 99-летний Киссинджер.

Киссинджеру 99 лет. В 1973–1977 годах он был госсекретарем США, а с 1969 по 1975 год занимал пост советника президента по национальной безопасности. Был удостоен Нобелевской премии мира за участие в заключении Парижского мирного соглашения о прекращении боевых действий во Вьетнаме.

Киссинджер отметил, что продолжает верить в необходимость сохранения диалога с Россией, и напомнил, что Россия — это огромная страна, обладающая ядерным оружием. После окончания военных действий должен начаться «процесс обсуждения Европой, Америкой и представителями России ежемесячных условий, санкций и сохранения других инструментов давления, пока не будет достигнуто урегулирование», считает он.

Прежде Киссинджер выступал против предоставления Украине членства в НАТО и отмечал, что спровоцировать конфликт на Украине могла ошибочная политика США и стран альянса. Еще в 2014 году в статье для The Washington Post он советовал Западу признать, что Украина для России «никогда не будет всего лишь одной из зарубежных стран», поскольку история этих двух стран «тесно переплетена». Чтобы «выжить и процветать», Украина не должна быть «форпостом одной из сторон против другой — она должна функционировать как мост между ними», считал он.

«Я был за полную независимость Украины, но считал, что лучшей ролью для нее будет что-то вроде Финляндии», — подтверждал в прошлом году свою позицию экс-госсекретарь. В октябре Киссинджер назвал курс на включение Украины в НАТО «немудрым» шагом со стороны Соединенных Штатов.

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В Кремле с позицией Киссинджера обещали ознакомиться. «Талант, опыт и экспертиза Киссинджера востребованы всегда. Особенно они востребованы в таких острых ситуациях», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя очередную статью экс-госсекретаря.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Генри Киссинджер Украина НАТО
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