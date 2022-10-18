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СПЧ ООН сообщил о преступлениях ВСУ против российских военнопленных

Совет по правам человека ООН заявил о преступлениях ВСУ против российских военнопленных
По данным комиссии СПЧ ООН, ВС Украины совершили как минимум два преступления против российских военнопленных. Но «подавляющее большинство» нарушений, по версии комиссии, совершили ВС России
Фото: Scott Olson / Getty Images
Фото: Scott Olson / Getty Images

Вооруженные силы Украины нарушали международное гуманитарное право, включая два инцидента, которые квалифицируются как военные преступления. Об этом сообщается на сайте Совета по правам человека (СПЧ) ООН.

«Комиссия задокументировала два случая, когда украинские вооруженные силы стреляли, ранили и пытали захваченных в плен солдат российских вооруженных сил, что является военными преступлениями. После их захвата эти солдаты получили статус военнопленных и были защищены в соответствии с международным гуманитарным правом», — говорится в отчете.

Комиссия утверждает, что «подавляющее большинство» нарушений допускали российские войска. Существуют также примеры того, как «обе стороны в вооруженном конфликте, хотя и в разной степени», размещали военные объекты и силы в густонаселенных районах или вблизи них, отмечает СПЧ.

«Учитывая серьезность выявленных нарушений, существует неоспоримая необходимость привлечения к ответственности», — заявила комиссия в день представления подробного письменного доклада Генеральной Ассамблее ООН.

В августе международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором рассказала, что украинские военные размещают боевую технику и вооружение в школах, больницах и жилых районах, превращая их в военные цели. Таким образом они подвергают опасности жизни мирного населения, нарушая международное гуманитарное право, говорилось в выводах правозащитников.

После публикации доклада президент Украины Владимир Зеленский обвинил правозащитную организацию в попытке «амнистировать» Россию и «переложить ответственность на жертву».

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В российском посольстве в США положительно оценили доклад Amnesty International, заметив, что он должен помочь аудитории сделать «правильные выводы».

Тем не менее уже спустя несколько дней Amnesty International извинилась за «страдания и гнев», которые могли быть вызваны докладом. «Хотя мы не отказываемся от выводов из доклада, мы сожалеем о вызванной докладом боли», — заявили в организации.

Российская спецоперация началась 24 февраля с целью денацификации и демилитаризации Украины. Минобороны России неоднократно заверяло, что российские военные не наносят удары по гражданской инфраструктуре.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
СПЧ ООН ВСУ Россия военные преступления военнопленные
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