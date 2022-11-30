Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 ноября
EUR ЦБ: 63,39 (+0,09) Инвестиции, 29 ноя, 16:04
Курс доллара на 30 ноября
USD ЦБ: 61,07 (+0,32) Инвестиции, 29 ноя, 16:04
В Брянской области загорелись резервуары с нефтепродуктами Общество, 06:17
Будущее за электрокарами: при чем здесь Россия РБК и Норникель, 06:03
WSJ сообщила о недовольстве европейских лидеров США из-за кризиса Политика, 05:50
Россияне назвали препятствия для открытия бизнеса Общество, 05:30
«РИА Новости» узнало о применении ВС России пикирующих БПЛА на Украине Политика, 05:23
МИД назвал законными целями используемые ВСУ гражданские спутники Политика, 05:00
В Красноярске загорелся торговый центр Общество, 04:06
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Постпред поспорил о потере Европы как крупнейшего энергетического клиента Политика, 03:52
Минфин предложил установить минимальные розничные цены на весь алкоголь Бизнес, 03:51
Захарова напомнила об атаках НАТО на систему энергоснабжения Югославии Политика, 03:09
В Армении в четыре раза увеличилось число временных регистраций россиян Общество, 03:00
Одна из земель ФРГ объявила финансовое ЧП из-за энергокризиса Политика, 02:57
В Львовской области решили запретить УПЦ московского патриархата Политика, 02:36
Пентагон оценил сроки поставки Украине шести комплексов NASAMS Политика, 01:54
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
0 

WSJ сообщила о недовольстве европейских лидеров США из-за кризиса

WSJ: Макрон и другие европейские лидеры винят США в проблемах в экономике и энергокризисе
По мнению президента Франции Эммануэля Макрона и других европейских лидеров, политика США усугубляет экономические проблемы и энергетический кризис, вызванные конфликтом на Украине
Фото: Rungroj Yongrit / EPA / ТАСС
Фото: Rungroj Yongrit / EPA / ТАСС

Президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры недовольны новой политикой США, которая, по их мнению, усугубляет экономические проблемы и энергетический кризис, вызванные военными действиями на Украине, пишет The Wall Street Journal.

Европейские официальные лица разочарованы тем, что им приходится все больше полагаться на Вашингтон в вопросах безопасности и экономической стабильности. США и Европа укрепили связи, чтобы заменить Россию в качестве одного из крупнейших поставщиков природного газа на континенте, но американские поставки сжиженного природного газа обходятся Европе гораздо дороже, отмечает издание. Европейские страны также нуждаются в поддержке Вашингтона, чтобы укрепить свою оборону и избежать прямой конфронтации с Россией, пишет WSJ. Ожидается, что экономические и геополитические проблемы станут главными в повестке во время государственного визита Макрона в Вашингтон.

По словам французских чиновников, президент планирует оказать давление на американского коллегу Джо Байдена, чтобы снизить риск более широкого конфликта между Россией и Западом из-за Украины. Французский лидер хочет найти способ положить конец военным действиям за столом переговоров, а не на поле боя, пояснил собеседник, добавив, что Украина должна сама решать, когда и как вести переговоры с Россией. Байден отрицает, что США оказывают давление на президента Украины Владимира Зеленского, повторяя: «Ничего об Украине без Украины».

При этом, по словам американских чиновников, Байден поддерживает тесные отношения с Макроном, несмотря на разногласия между двумя странами. В частности, разногласия связаны с американским законом о снижении инфляции. Ранее Макрон выражал обеспокоенность из-за риска неравной конкуренции, который несет в себе этот закон.

Претензии ЕС, в частности, связаны с субсидиями на электромобили американского производства. Французские чиновники опасаются, что производители из-за высоких цен на энергоносители в Европе начнут задумываться о переносе производства в США, чтобы получать субсидии наряду с более дешевым топливом. Макрон рассчитывает на исключения, которые США уже предусмотрели для Канады и Мексики.

Ожидается также, что Макрон и Байден обсудят военную помощь Украине со стороны Запада, рассказали французские официальные лица. Чиновники в США ожидают, что темой переговоров станет Китай.

Читайте на РБК Pro
«Подкормить» иммунитет: какая еда поможет защититься от болезней
Выстрел «Авроры»: есть ли будущее у российской операционной системы
Круги на воде: лопнет ли пузырь Web 3.0 после краха криптобиржи FTX
Как Louis Vuitton не смог зарегистрировать фирменный с 1889 года принт

В конце октября президен Франции обвинил США в двойных стандартах: американцы продают газ Европе по завышенным ценам, в то время как на внутреннем рынке он стоит дешевле.

Как писало в конце ноября издание Politico, высокопоставленные европейские чиновники винят Вашингтон в том, что тот «наживается» на конфликте на Украине. Один из собеседников назвал Соединенные Штаты «страной, которая больше всего выигрывает» от боевых действий за счет продажи оружия и газа по более высоким ценам. В Белом доме отвергли обвинения в попытках «нажиться» на продаже СПГ в ЕС.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
США Европа Эмманюэль Макрон энергетический кризис
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Материалы по теме
Сечин подсчитал цену отказа от российских энергоносителей для Европы
Бизнес
Байден отверг изменение политики по Украине из-за цен на энергоносители
Политика
Боррель заявил о трудностях ЕС из-за отказа от российских энергоносителей
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter