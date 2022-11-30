WSJ сообщила о недовольстве европейских лидеров США из-за кризиса

WSJ: Макрон и другие европейские лидеры винят США в проблемах в экономике и энергокризисе

По мнению президента Франции Эммануэля Макрона и других европейских лидеров, политика США усугубляет экономические проблемы и энергетический кризис, вызванные конфликтом на Украине

Фото: Rungroj Yongrit / EPA / ТАСС

Президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры недовольны новой политикой США, которая, по их мнению, усугубляет экономические проблемы и энергетический кризис, вызванные военными действиями на Украине, пишет The Wall Street Journal.

Европейские официальные лица разочарованы тем, что им приходится все больше полагаться на Вашингтон в вопросах безопасности и экономической стабильности. США и Европа укрепили связи, чтобы заменить Россию в качестве одного из крупнейших поставщиков природного газа на континенте, но американские поставки сжиженного природного газа обходятся Европе гораздо дороже, отмечает издание. Европейские страны также нуждаются в поддержке Вашингтона, чтобы укрепить свою оборону и избежать прямой конфронтации с Россией, пишет WSJ. Ожидается, что экономические и геополитические проблемы станут главными в повестке во время государственного визита Макрона в Вашингтон.

По словам французских чиновников, президент планирует оказать давление на американского коллегу Джо Байдена, чтобы снизить риск более широкого конфликта между Россией и Западом из-за Украины. Французский лидер хочет найти способ положить конец военным действиям за столом переговоров, а не на поле боя, пояснил собеседник, добавив, что Украина должна сама решать, когда и как вести переговоры с Россией. Байден отрицает, что США оказывают давление на президента Украины Владимира Зеленского, повторяя: «Ничего об Украине без Украины».

При этом, по словам американских чиновников, Байден поддерживает тесные отношения с Макроном, несмотря на разногласия между двумя странами. В частности, разногласия связаны с американским законом о снижении инфляции. Ранее Макрон выражал обеспокоенность из-за риска неравной конкуренции, который несет в себе этот закон.

Претензии ЕС, в частности, связаны с субсидиями на электромобили американского производства. Французские чиновники опасаются, что производители из-за высоких цен на энергоносители в Европе начнут задумываться о переносе производства в США, чтобы получать субсидии наряду с более дешевым топливом. Макрон рассчитывает на исключения, которые США уже предусмотрели для Канады и Мексики.

Ожидается также, что Макрон и Байден обсудят военную помощь Украине со стороны Запада, рассказали французские официальные лица. Чиновники в США ожидают, что темой переговоров станет Китай.

В конце октября президен Франции обвинил США в двойных стандартах: американцы продают газ Европе по завышенным ценам, в то время как на внутреннем рынке он стоит дешевле.

Как писало в конце ноября издание Politico, высокопоставленные европейские чиновники винят Вашингтон в том, что тот «наживается» на конфликте на Украине. Один из собеседников назвал Соединенные Штаты «страной, которая больше всего выигрывает» от боевых действий за счет продажи оружия и газа по более высоким ценам. В Белом доме отвергли обвинения в попытках «нажиться» на продаже СПГ в ЕС.