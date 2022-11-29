В Белом доме отвергли обвинения в попытках «нажиться» на продаже СПГ в ЕС

Утверждения о попытках Соединенных Штатах «нажиться» на поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Европу являются ложными, заявил в ходе телефонного брифинга высокопоставленный представитель американской администрации.

«Мы видели публикации о том, что США наживаются на продаже СПГ Европе. Это ложное утверждение. В действительности США мобилизовали [поставки] СПГ, чтобы помочь Европе подготовиться к зиме. Это как раз то, что происходит», — сказал он (цитата по ТАСС).

США, по его словам, более чем вдвое увеличили экспорт СПГ в ЕС в сравнении с 2021 годом. Благодаря этим поставкам европейские страны смогли заполнить хранилища до зимы, добавил он.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер говорила в июле, что с марта экспорт СПГ из США в Евросоюз вырос почти в три раза по сравнению с 2021 годом. США сделали это, чтобы «снизить зависимость Европы от российской энергетики», отмечала пресс-секретарь. В октябре помощник госсекретаря Джеффри Пайетт заявил, что 70% американского экспорта СПГ приходится на Европу. Долгосрочные контракты с американскими СПГ-компаниями есть у европейских BP, Shell, Glencore и Vitol, писала Financial Times.

Накануне гендиректор Еврокомиссии по энергетике Дитте Юль Йоргенсен заявила, что Евросоюз смог заполнить подземные газовые хранилища более чем на 95% перед зимой.

О том, что Соединенные Штаты получают выгоду от высоких цен на газ, говорил президент Франции Эмманюэль Макрон. Он обвинял США в двойных стандартах в энергетической политике и отмечал, что на внутреннем американском рынке газ недорогой, а Европе его продают по завышенным ценам. Макрон 29 ноября посетит США с официальным визитом, брифинг представителя администрации был приурочен к этому событию.

Помощник министра энергетики США Брэд Крэбтри отвергал утверждения французского президента. Вашингтон привержен поддержке Европы в удовлетворении ее потребностей в газе по доступной цене, говорил он. Выгоду от высоких цен на газ, по его словам, получают компании, заключившие долгосрочные контракты с американскими производителями СПГ — международные нефтегазовые компании и трейдеры с европейскими штаб-квартирами. Они повышают цены и зарабатывают на этом на европейском рынке, утверждал Крэбтри.

В 2022 году в Европе рекордно выросли цены на газ. В конце августа биржевые цены превышали $3500 за 1 тыс. куб. м, затем они опустились ниже $3000 за 1 тыс. куб. м. По итогам торгов 28 ноября стоимость газа упала до $1320 за 1 тыс. куб. м., следует из данных лондонской биржи ICE.