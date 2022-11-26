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Макрон решил отговорить Байдена от неравной конкуренции

AFP: Макрон попытается отговорить Байдена от неравной конкуренции
В Европе опасаются массового переноса производств на территорию США из-за нового американского закона, Макрон решил обсудить вопрос с Байденом. В Елисейском дворце указали, что не могут согласиться с деиндустриализацией Европы
Джо Байден и Эмманюэль Макрон
Джо Байден и Эмманюэль Макрон (Фото: Reuters)

Франция обеспокоена риском неравной конкуренции, которую может обеспечить закон в США, предусматривающий субсидии и налоговые льготы для компаний. Президент республики Эмманюэль Макрон обсудит его с американским коллегой Джо Байденом. Об этом журналистам рассказал старший помощник Макрона, передает France24 со ссылкой на AFP. Его имя не называется.

«Мы не можем рисковать еще большей деиндустриализацией в Европе в то время, когда мы пытаемся провести реиндустриализацию», — заявил он, указав, что больше всего Париж беспокоит «репатриация американских инвестиций в Европу».

По его словам, Макрон понимает, что закон стал одним из достижений Байдена на посту президента, однако рассчитывает на исключения, которые США уже предусмотрели для Канады и Мексики.

Президент Франции приедет в США вечером во вторник, 29 ноября. Он станет первым французским лидером, посетившим страну дважды.

Закон, о котором идет речь, вступил в США в силу в августе. Он предусматривает миллиардные льготы компаниями, работающим в сфере возобновляемых источников энергии. Это вызвало обеспокоенность в Европе по поводу воздействия некоторых мер на промышленность, включая угрозу переманивания инвестиций.

В середине ноября французский министр финансов Бруно Ле Мэр заявил, что законодательные инициативы США перекликаются с промышленной политикой Китая, направляющего субсидии на поддержку внутреннего производства. Он отметил, что мир перешел к «новой глобализации», Китай уже давно вступил в нее, направив огромные средства на поддержку исключительно китайских товаров, теперь в это «на наших глазах погрузились» США.

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По данным Bloomberg, немецкий канцлер Олаф Шольц опасается риска начала «трансатлантической торговой войны», и опасается, что Макрон может ее разжечь. Берлин полагает, что Евросоюзу необходимо ответить на действия США увеличением поддержки собственной промышленности, а конфликт с Вашингтоном будет стратегической ошибкой, рассказали агентству чиновники немецкого правительства. Bloomberg называет отсутствие единой позиции по этому вопросу признаком разногласий между Францией и Германией.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Эмманюэль Макрон Джо Байден Инфляция США Франция

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года
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