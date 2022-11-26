Макрон решил отговорить Байдена от неравной конкуренции

В Европе опасаются массового переноса производств на территорию США из-за нового американского закона, Макрон решил обсудить вопрос с Байденом. В Елисейском дворце указали, что не могут согласиться с деиндустриализацией Европы

Джо Байден и Эмманюэль Макрон (Фото: Reuters)

Франция обеспокоена риском неравной конкуренции, которую может обеспечить закон в США, предусматривающий субсидии и налоговые льготы для компаний. Президент республики Эмманюэль Макрон обсудит его с американским коллегой Джо Байденом. Об этом журналистам рассказал старший помощник Макрона, передает France24 со ссылкой на AFP. Его имя не называется.

«Мы не можем рисковать еще большей деиндустриализацией в Европе в то время, когда мы пытаемся провести реиндустриализацию», — заявил он, указав, что больше всего Париж беспокоит «репатриация американских инвестиций в Европу».

По его словам, Макрон понимает, что закон стал одним из достижений Байдена на посту президента, однако рассчитывает на исключения, которые США уже предусмотрели для Канады и Мексики.

Президент Франции приедет в США вечером во вторник, 29 ноября. Он станет первым французским лидером, посетившим страну дважды.

Закон, о котором идет речь, вступил в США в силу в августе. Он предусматривает миллиардные льготы компаниями, работающим в сфере возобновляемых источников энергии. Это вызвало обеспокоенность в Европе по поводу воздействия некоторых мер на промышленность, включая угрозу переманивания инвестиций.

В середине ноября французский министр финансов Бруно Ле Мэр заявил, что законодательные инициативы США перекликаются с промышленной политикой Китая, направляющего субсидии на поддержку внутреннего производства. Он отметил, что мир перешел к «новой глобализации», Китай уже давно вступил в нее, направив огромные средства на поддержку исключительно китайских товаров, теперь в это «на наших глазах погрузились» США.

По данным Bloomberg, немецкий канцлер Олаф Шольц опасается риска начала «трансатлантической торговой войны», и опасается, что Макрон может ее разжечь. Берлин полагает, что Евросоюзу необходимо ответить на действия США увеличением поддержки собственной промышленности, а конфликт с Вашингтоном будет стратегической ошибкой, рассказали агентству чиновники немецкого правительства. Bloomberg называет отсутствие единой позиции по этому вопросу признаком разногласий между Францией и Германией.