Макрон обвинил США в «двойных стандартах» из-за цен на газ

США продают газ Европе по завышенным ценам, указал президент Франции. Ранее о том, что Вашингтон продает СПГ на мировом рынке в четыре раза дороже, чем на внутреннем, говорил французский министр финансов Брюно Ле Мэр

Эмманюэль Макрон (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

США руководствуются «двойными стандартами» в энергетической политике: на внутреннем рынке газ недорогой, а Европе Вашингтон продает энергоресурсы по завышенным ценам, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Брюсселе.

«Североамериканская экономика принимает решения в пользу привлекательности, я это уважаю, но они формируют двойные стандарты», — считает Макрон. По его мнению, речь идет об «искренности в трансатлантической торговле».

На фоне санкций, введенных против России в ответ на военную операцию на Украине, поставки российского газа в страны Евросоюза значительно сократились. В ЕС стали расти цены на энергоресурсы, начался энергетический кризис, власти предупреждают население о предстоящей трудной зиме и просят экономить воду и электроэнергию.

США в июне впервые в истории обошли Россию по объему поставок газа в Европу.

Глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр в октябре заявил, что Соединенные Штаты продают СПГ на мировом рынке в четыре раза дороже, чем собственным промышленникам. По мнению министра, это может привести к ослаблению Европы, а это не отвечает ничьим интересам. «Мы должны выйти на более сбалансированные экономические отношения в энергетическом вопросе между нашими американскими партнерами и европейским континентом», — призвал Ле Мэр.