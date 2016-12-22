Генсек партии Меркель призвала ЕС и США закрыть порты для судов из России

Евросоюз и США должны обсудить возможность закрыть свои порты для части российских судов. Таким должен быть ответ на инцидент в Керченском проливе, считает Аннегрет Крамп-Карренбауэр, бывшая глава правительства земли Саарланд, ныне — генеральный секретарь немецкого «Христианско-демократического союза» (ХДС), лидером которого является канцлер Германии Ангела Меркель. Ее также называют одним из возможных кандидатов на пост председателя партии.
«Одним из возможных ответов, например, может быть недопущение вхождения российских судов, приходящих из региона Азовского моря в европейские и американские порты, пока ситуация с Украиной не будет разрешена», — заявила Крамп-Карренбауэр Reuters.
В минувшее воскресенье три корабля ВМС Украины вошли в территориальные воды России. Пограничники утверждают, что они нарушили порядок прохождения через Керчь-Еникальский канал, применили оружие и задержали украинские корабли и их экипажи. Киев назвал ситуацию агрессией и инициировал введение военного положения на Украине. В Кремле назвали случившееся провокацией. НАТО и Евросоюз призвали к деэскалации конфликта.
«Если подтвердится, что агрессия исходила от России <...> тогда, по-моему. должен быть четкий ответ», — считает политик.
Reuters отмечает, что Крамп-Карренбауэр высказалась более жестко, чем Ангела Меркель, которая призывала обе стороны конфликта к деэскалации и диалогу.
Новый председатель «Христианско-демократического союза» определится на съезде партии в декабре на голосовании делегатов. Ангела Меркель заявила, что не будет претендовать на этот пост. В гонке за партийное лидерство соперником Крамп-Карренбауэр является консерватор Фридрик Мерц, занимавший с 2000 по 2002 год пост председателя фракции ХДС и министр здравоохранения Йенс Шпан.