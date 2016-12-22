За годы руководства христианскими демократами Ангела Меркель перевела партию на более левые позиции. Это отпугнуло радикалов и стало одной из причин последних неудач на выборах, заставивших канцлера заявить о предстоящем уходе

​Начало конца более чем 18-летней эры Ангелы Меркель как главы Христианско-демократического союза (ХДС) наметилось в ходе долгого и трудного формирования действующего состава германского правительства. В конце сентября на выборах руководства парламентской фракции ХДС подспудная внутрипартийная борьба выплеснулась на общее обозрение. Впервые за 16 лет появилась вторая кандидатура — в соперничество с бессменным ставленником Меркель Фолькером Каудером вступил его заместитель Ральф Бринкхаус, который и победил.

По итогам выборов

По словам самой Меркель, решение отойти от руководства партией она приняла еще летом и планировала объявить его в начале ноября, за месяц до предполагаемого партийного съезда, однако результаты выборов в ландтаг земли Гессен 28 октября побудили ее сделать это неделей раньше.

В Гессене обе большие так называемые народные партии — ХДС и социал-демократы (СДПГ) — стали жертвой продолжающегося дрейфа избирателей в сторону правопопулистской «Альтернативы для Германии» (АдГ) и малых партий. Мелочные споры и скандалы, сопровождавшие работу большой коалиции в последние месяцы, только усилили этот тренд.

ХДС, набрав 27% вместо былых 38,3% и показав свой худший с 1966 года результат в этой федеральной земле, осталась самой влиятельной силой и сможет возглавить новое региональное правительство, вопрос лишь в партнере по коалиции. По предварительным результатам, в Гессене вырисовывается перспектива «черно-зеленой» коалиции, то есть консерваторов и зеленых.

Политиками решение Меркель уйти было встречено с пониманием и уважением. Андреа Налес, глава СДПГ, назвала его внутренним делом ХДС. Такого же мнения придерживаются и прочие партии. Один из лидеров Христианско-социального союза (ХСС) и постоянный соперник Меркель Хорст Зеехофер даже выразил сожаление. «Зеленые» похвалили заявление канцлера, подчеркнув, что Меркель была первой женщиной, пришедшей к власти в «мужской партии» ХДС и не только продержавшейся там целых 18 лет, но и изменившей ее.

Пока еще канцлер

Партийное большинство в ХДС исходит из того, что Меркель останется во главе правительства до 2021 года. Смена канцлера между выборами была бы негативно воспринята социал-демократами, второй партией большой коалиции, — начались бы новые внутрикоалиционные споры и политическая стагнация. Правда, звучат отдельные пожелания, чтобы Меркель освободила канцлерский пост для нового главы партии, но они исходят от маловлиятельных фигур, таких как экономист Йоахим Пфайфер или бывший глава бундестага Норберт Ламмерт. Последний припомнил Меркель, что ранее она сама выступала за совмещение поста председателя партии с канцлерством. Но в такой точке зрения больше партийного эгоизма, чем государственного мышления. С тактической точки зрения было бы выгодно заменить канцлера и удивить избирателя новым профилем, однако этот профиль еще не выработан. Над ним партия будет работать оставшийся до федеральных выборов 2021 года срок, согласовывая канцлерский вопрос со своими партнерами в ХСС и совместными усилиями пестуя своего общего кандидата в канцлеры, в то время как Меркель продолжит руководить большой коалицией.

Новые и старые

В ХДС есть несколько предполагаемых кандидатов на пост председателя партии. «Наследной принцессой» считается Аннегрет Крамп-Карренбауэр, нынешний генеральный секретарь ХДС и бывшая глава правительства земли Саарланд. Ее поддерживают ориентированные на Меркель силы, группирующиеся в центре и на левом фланге партии, а также Женский союз ХДС. Министр здравоохранения Йенс Шпан, заявивший о желании побороться за пост лидера партии, напротив, представляет консервативные силы правого фланга.

Неожиданным кандидатом оказался Фридрих Мерц, 62-летний консерватор, занимавший с 2000 по 2002 год пост председателя фракции ХДС, один из «молодых дикарей», выращенных партией в 1990-е годы на смену канцлеру Гельмуту Колю. В ходе внутрипартийной борьбы тех лет Меркель выдавила его не только из руководства, но и из политики. Похожая судьба постигла и остальных восходящих звезд западногерманской ХДС — Гюнтера Оттингера, Роланда Коха, Кристиана Вульфа. Мерц — единственный из них, кто захотел вернуться. Он тоже считается представителем консервативного крыла, жестким рыночником, кандидатом от предпринимательских кругов.

Еще один возможный сильный кандидат, Армин Лашет, глава земельного правительства Северный Рейн-Вестфалия — самой большой партийной организации ХДС, пока еще не принял окончательного решения по поводу выдвижения своей кандидатуры.

Наследство Меркель

За 18 лет в партии накопилось немало счетов к Меркель. Никто из западногерманских патриархов, ради общегерманского имиджа ХДС поддержавших в начале 1990-х протестантскую «девочку по квоте» из новых федеральных земель, не предполагал, что она подомнет под себя их партию. Став в апреле 2000 года председателем ХДС, Меркель оказалась той нейтральной и интегрирующей фигурой, которая позволила партии заново сгруппироваться после ухода Гельмута Коля. Однако кадровое и содержательное обновление, начатое ею, изменило душу партии. Многие правоконсервативные и христианско-социальные политики потеряли свою политическую родину. Например, Бернд Луке, основатель АдГ, вырос в ХДС и до Меркель чувствовал себя как дома на правом фланге партии, среди экономистов-евроскептиков. Обогащение АдГ такими маститыми политиками, как Александр Гауланд или Эрика Штайнбах, — тоже заслуга курса Меркель. «За то, что раньше можно было артикулировать на правом фланге, ныне исключают из партии», — жаловалась Штайнбах.

В стремлении укрепить позиции партии в новых федеральных землях (восточногерманская ХДС состояла большей частью из протестантов и неверующих национал-консерваторов) Меркель «секуляризировала» ХДС, расширяя ее базис и постепенно переходя на более центристские позиции. В результате ревнители старых ценностей стали тосковать о потерянном христианском профиле и христианской социальной доктрине, а консервативно-либеральное крыло и рыночники оказались недовольны сдвигом влево в вопросах минимальной заработной платы и отказом от атомной энергетики; сторонники же радикального обновления, напротив, упрекают Меркель в непоследовательности. Тихое внутрипартийное недовольство то с одной, то с другой стороны сопровождало большинство политических шагов Меркель. Однако времени для серьезных внутрипартийных дискуссий не было — обычно партии занимаются этим в оппозиции. Ни одна партия не обращается против своего лидера, пока он держит ее у власти. Когда же политический мастодонт уходит, партия, как правило, проигрывает выборы и получает наконец возможность свести счеты со своим бывшим предводителем.

Однако в этот раз сценарий может измениться. Уверенности в том, что христианские демократы через три года потеряют власть, нет. У социал-демократов, основного соперника ХДС, пока не видно сильного привлекательного лидера. Да и у остальных партий аналогичная проблема. Поэтому в 2021 году Германию, вполне вероятно, ожидают политические неожиданности в виде самых невероятных правящих коалиций.

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