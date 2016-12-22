Меркель объяснила свое заявление об уходе из политики

По словам канцлера Германии, она рассчитывает, что новые молодые лидеры успеют взять на себя ответственность и подготовить ХДС/ХСС к следующим выборам. В конце октября Меркель объявила, что после 2021 года покинет свой пост

Ангела Меркель (Фото: Bernd von Jutrczenka / DPA / ТАСС)

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что свое заявление об уходе с поста канцлера после истечения нынешнего срока сделала для того, чтобы молодые политические лидеры успели взять на себя ответственность и заявить о своих взглядах. Такое заявление она сделала на встрече с украинскими студентами 1 ноября в Киеве, сообщает «Интерфакс-Украина».

Меркель напомнила, что уже четвертый раз занимает пост канцлера ФРГ, находясь в этой должности в общей сложности 13 лет. По ее словам, в определенный момент «необходимо сказать, пусть уже другие возьмут на себя ответственность». «Я сделала это заявление, чтобы дать возможность другим, молодым, выразить свои мысли и подготовить партию к следующим выборам во главе с другими лидерами», — приводит агентство слова Меркель.

Канцлер подчеркнула, что люди хотели бы видеть действия, направленные на улучшение жизни, а не дискуссии о разных позициях внутри блока ХДС/ХСС («Христианско-демократический союз» и «Христианско-социальный союз»).

О решении покинуть политические посты после 2021 года (срок окончания действующих полномочий во главе немецкого правительства) Меркель объявила 29 октября на пресс-конференции в Берлине. Она уточнила, что не планирует после этого выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера в пятый раз, а также не намерена бороться за пост председателя своей партии ХДС на грядущем съезде в декабре 2018 года. Причины своего решения Меркель объяснила необходимостью перевернуть страницу в истории партии и страны. Она также сказала, что после ухода с поста канцлера больше не будет занимать должностей в политике. Меркель находится на посту главы ХДС с 2000 года, в должности канцлера — с 2005 года.