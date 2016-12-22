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«Хороший первый шаг»: западные СМИ об отмене встречи Трампа и Путина
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«Хороший первый шаг»: западные СМИ об отмене встречи Трампа и Путина
Политика, 13:42
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«Хороший первый шаг»: западные СМИ об отмене встречи Трампа и Путина
Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным, которая должна была состояться на саммите G20. Он объяснил это действиями России в Керченском проливе. Что об этом пишут западные СМИ — в обзоре РБК
Дональд Трамп (Фото: Leah Millis / Reuters)

The New York Times, США

«Решение президента Трампа, объявленное в Twitter всего через час после того, как он сказал журналистам, что еще надеется на встречу, появилось вскоре после сообщения, что адвокат Трампа Майкл Коэн договаривался о строительстве Trump Tower в Москве во время президентской кампании 2016 года.

Отмена встречи в последнюю минуту дала понять, насколько непросты российско-американские отношения, несмотря на попытки президентов подружиться, на фоне репутации Кремля за рубежом и расследования Вашингтоном связей между окружением Трампа и Москвой.

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Политика

<...>

Встреча с Путиным могла бы навести на вопросы о связях Трампа с Россией на фоне откровений Коэна, создав неудобный момент.

Российские аналитики отметили, что в российско-украинском противостоянии за несколько дней не изменилось ничего, тем не менее до последнего момента Трамп не видел необходимости отменять встречу.

«Все дело в политическом контексте в свете новостей из Москвы о Trump Tower и в том, что Трамп просто не может заставить себя противостоять Путину публично, — считает старший директор Центра дипломатии и глобального взаимодействия имени Пенна Байдена и бывший чиновник Пентагона при администрации Обамы Майкл Карпентер. — Это была бы катастрофа эпических масштабов, если бы он согласился встретиться и не противопоставил себя Путину».

The Washington Examiner, США

«Решение Трампа отменить встречу с Путиным — хороший первый шаг. <...> Мы должны помнить, что политика Путина в отношении Украины коренится в русских националистических нарративах. Соответственно, отвергая эти нарративы — ложное моральное прикрытие вопиющей империалистической агрессии, — Трамп лично упрекает Путина и посылает ему мощный политический сигнал. ​Трамп заслуживает похвалы за свои действия».

Financial Times, Великобритания

«Беседа на полях саммита «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе стала бы первой официальной встречей двух лидеров с момента июльского саммита в Хельсинки. Отмена встречи подорвет усилия по ослаблению напряженности на фоне того, что США угрожают ввести новые санкции против Москвы, а президент Трамп обещает выйти из соглашения времен холодной войны об ограничении ядерных вооружений.

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Политика

<...>

С момента встречи Трампа и Путина в Хельсинки, на которой президент США принял сторону российского лидера против собственных разведывательных служб в связи с обвинениями, что Москва вмешивалась в американские выборы 2016 года, Белый дом угрожал ввести новые санкции против России за использование химического оружия и попытку убийства бывшего шпиона в Великобритании».

The Washington Post, США

«Трамп, вероятно, пришел к выводу, что эти выходные не лучшие для встречи с Путиным, учитывая что специальный советник Роберт Мюллер сосредоточился на вопросе о возможном финансовом участии семьи Трампа в российском бизнесе в 2016 году. Какой бы ни была причина, это было правильное решение.

Конфликт в Черном море еще раз показывает, что Путин — ловкий тактик — пытается откалибровать силу, как будто он орудует дрелью дантиста, — но ему не хватает последовательной стратегии, кроме его скрытого призыва: «Воспринимайте Россию всерьез! Говорите со мной!».

<...>

Голова начинает кружиться от всех этих игр. Но здесь скрывается важный вопрос: есть ли среди этой банды нарушителей правил какой-либо лидер, который действительно может заключить сделку, а не просто встать в позу?»

Автор: Юлия Сапронова.
Теги: Владимир Путин , Дональд Трамп
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