Политика⁠,
0

Активы экс-советника Чубайса стали переходить в собственность государства

Активы экс-советника Чубайса Бикова стали переходить в собственность государства
Росимущество в ЕГРЮЛ названо собственником некоторых компаний, ранее связанных с экс-советником Чубайса Биковым и его партнером Бобровым. Около трех недель назад активы перешли в собственность России
Артем Биков и Алексей Бобров
Артем Биков и Алексей Бобров (Фото: ДИП)

Росимущество прямо или косвенно стало владельцем некоторых активов, бенефициарами которых до передачи в госсобственность были бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Согласно данным СПАРК, Росимущество появилось в числе совладельцев курганских ООО «Энергоинвест», «Инвест-энергия», «Курганская ТЭЦ».

В середине сентября Генпрокуратура подала иск к предпринимателям о передаче государству компаний и имущества, связанных с уральским энергетическим холдингом «Корпорация СТС», бенефициарами которого были названы Бобров и Биков. Надзорный орган посчитал, что холдинг монополизировал генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение и обращение с твердыми коммунальными отходами в пяти субъектах.

Получение бизнесменами контроля над активами стало возможным «ввиду наличия у них неформальных связей с руководителями федеральных и региональных госструктур», включая бывшего председателя правления РАО «ЕЭС» Анатолия Чубайса (в 2003–2005 годах Биков был его советником), отмечала прокуратура.

На гендира переданной государству уральской «Облкоммунэнерго» завели дело
Общество
Дмитрий&nbsp;Буданов

Всего в качестве ответчиков были указаны 14 физических и 20 юридических лиц, в том числе вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. Он был арестован по делу о субсидиях правительства области АО «ОТСК» («дочка» корпорации). Бобров тоже фигурант этого дела вместе с председателем совета директоров «Корпорации СТС» Татьяной Черных.

Менее чем через месяц Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск. По его решению государству перешли крупные предприятия региона — АО «СУЭНКО», АО «Облкоммунэнерго», АО «ОТСК» и др. Исходя из данных СПАРК, Росимущество еще не стало их новым собственником.

Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Артем Биков Алексей Бобров Корпорация СТС Росимущество
