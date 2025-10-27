На гендира переданной государству уральской «Облкоммунэнерго» завели дело
Против гендиректора одного из крупнейших предприятий коммунальной энергетики Свердловской области «Облкоммунэнерго» Дмитрия Буданова заведено уголовное дело, сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией. Такие же данные привел и собеседник «РИА Новости».
«Буданову Д.В. и его подельникам (имена которых пока не разглашаются в интересах следствия) удалось вывести из бюджета Нижнего Тагила 20 млн руб. якобы на исполнение концессии, которая предусматривала создание мусоросортировочного комплекса, нового полигона ТКО (твердых коммунальных отходов. — РБК), более 190 площадок накопления ТКО, а также реконструкцию двух существующих полигонов ТКО («Рогожинский» и полигон в селе Покровское)», — сообщил источник РБК.
Дело заведено по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), по которой грозит до десяти лет лишения свободы.
В конце сентября стало известно, что фигурант объявлен в розыск, но тогда суть претензий к нему не раскрывалась.
Буданов в 2012-м был назначен исполняющим обязанности главы «Облкоммунэнерго», в 2013-м официально занял этот пост.
«Облкоммунэнерго» до недавнего времени было дочерним предприятием уральского энергетического холдинга «Корпорации СТС». Но в первой половине октября суд в Екатеринбурге удовлетворил иск Генпрокуратуры и передал в собственность государства «Облкоммунэнерго» и другие активы холдинга. Надзорное ведомство указывало, что «Корпорация СТС», которая была подконтрольна бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву, монополизировала генерацию и поставки электроэнергии, а также обращение с бытовым мусором в регионах Уральского федерального округа.
В отношении некоторых экс-владельцев и топ-менеджеров, связанных с «Корпорацией СТС», тоже заведены уголовные дела. Например, Боброву (был совладельцем «Облкоммунэнерго») и председателю совета директоров холдинга Татьяне Черных вменили мошенничество в особо крупном размере из-за неправомерного, по версии следствия, получения субсидий.
Читайте РБК в Telegram.
Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ
Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео
Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море
Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры
В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата
ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов