Суд обратил в доход государства активы экс-советника Чубайса

В доход государства обратили «Облкоммунэнерго» и другие активы Артема Бикова и Алексея Боброва. Генпрокуратура подала иск в сентябре, заподозрив холдинг бизнесменов в монополизации поставок энергии
Артем Биков
Артем Биков (Фото: Антон Белицкий / URA.RU / ТАСС)

Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства компаний и имущества, связанных с Корпорацией СТС, сообщает «РБК Екатеринбург». В их числе — одно из крупнейших предприятий коммунальной энергетики Свердловской области — «Облкоммунэнерго».

Представитель Корпорации СТС подтвердил РБК вынесенное решение, но не стал его комментировать.

Иск Генпрокуратуры был подан в середине сентября. По данным ведомства, Корпорация СТС, подконтрольная бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву, монополизировала генерацию и поставки электроэнергии, а также обращение с бытовым мусором в регионах Уральского федерального округа.

Как сообщали источники РБК, прокуратура установила, что бизнесмены получили объекты энергетической инфраструктуры «ввиду наличия у них неформальных связей с руководителями федеральных и региональных госструктур», включая бывшего председателя правления РАО «ЕЭС» Анатолия Чубайса. Биков был его советником в 2003–2005 годах.

Генпрокуратура потребовала изъять бизнес в ЖКХ экс-советника Чубайса
Бизнес
Артем Биков и Алексей Бобров

Всего в качестве ответчиков были указаны 14 физических и 20 юридических лиц, в том числе вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. Он был задержан в конце сентября по делу о субсидиях правительства области АО «ОТСК» («дочка» Корпорации СТС). В списке третьих лиц фигурирует учредитель принадлежащего Бикову и Боброву издания Ura.ru — Сибирско-Уральская медиакомпания.

Боброва и председателя совета директоров Корпорации СТС Татьяну Черных арестовали по обвинению в крупном мошенничестве, также в СИЗО отправили бывшего руководителя Объединенной теплоснабжающей компании (ОТЭК, «дочки» «Облкоммунэнерго») Антона Боликова. Дело связано с предоставлением субсидий от правительства Свердловской области в пользу ОТЭК, по данным источников РБК, сумма хищений составила 508 млн руб.

Корпорация СТС выражала готовность передать государству «Облкоммунэнерго» в рамках урегулирования спора, при этом подчеркивая, что считает свои действия законными. В организации заявляли, что Биков и Бобров — добросовестные налоговые резиденты, которые ведут активную деятельность в России. В исковом заявлении Генпрокуратуры говорилось, что предприниматели с 2007 года имеют гражданство Австрии.

