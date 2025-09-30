Бывшего свердловского вице-губернатора арестовали по делу о мошенничестве

Бывший чиновник Чемезов — фигурант дела о мошенничестве с бюджетными субсидиями, выделенными уральской энергокомпании. Защита просила не отправлять его под арест из-за рака поджелудочной железы и по семейным обстоятельствам

Олег Чемезов во время избрания меры пресечения в Верх-Исетском районном суде, 30 сентября 2025 года (Фото: РБК)

Судья Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга Юлия Меркулова по ходатайству следствия отправила в СИЗО до 15 ноября бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова. Об этом РБК сообщила адвокат экс-чиновника Мария Кирилова.

На такой же срок 24 сентября были арестованы уральский бизнесмен Алексей Бобров и председатель совета директоров «Корпорации СТС» Татьяна Черных.

Следствие настаивало на аресте, указывая, что Чемезов подозревается в мошенничестве с бюджетными субсидиями, выделенными в пользу Объединенной теплоснабжающей компании (ОТСК, «дочка» «Корпорации СТС»). Согласно версии следствия, распоряжения о предоставлении средств подписывал экс-губернатор Евгений Куйвашев, а контроль за их расходованием возлагался на его заместителя. Точный размер ущерба следствие не назвало, отметив лишь, что речь идет о сумме «свыше одного миллиона рублей».

В качестве обоснования необходимости ареста следователь указывал на риск давления на свидетелей и возможность скрыться. На уточняющие вопросы защиты, каким образом Чемезов мог бы реализовать эти действия, представитель следствия ответить не смог.

Кирилова просила суд ограничиться более мягкой мерой пресечения. Она напомнила, что ее подзащитный добровольно явился на допрос по повестке, несмотря на появившиеся в СМИ сообщения о готовящемся задержании. «Он мог уйти, но пришел, а после этого его задержали», — подчеркивала Кирилова.

Защитница также настаивала на приобщении медицинских документов, подтверждающих, что у бывшего чиновника диагностировано тяжелое заболевание — рак поджелудочной железы, требующий специального ухода и режима питания. «В условиях СИЗО он лишен возможности принимать пищу каждые три часа, как того требует лечение», — сказала она. Кирилова напомнила, накануне во время допроса Чемезову стало плохо и его вывозили на скорой помощи в больницу.

В качестве альтернативы аресту адвокат заявила о готовности внесения залога за подзащитного. По ее словам, соответствующее предложение сделал бывший одноклассник Чемезова Валерий Богачев. Сумму залога защита намеренно не называла, «чтобы не ограничивать суд».

Кирилова также указывала, что у Чемезова семеро детей, четверо из которых несовершеннолетние. Жена экс-чиновника Ирина находится под домашним арестом по другому уголовному делу, а потому, по словам адвоката, не может полноценно заниматься их воспитанием.