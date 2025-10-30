Армия России заняла два села в Харьковской и Запорожской областях
Населенные пункты Садовое в Харьковской области и Красногорское в Запорожской области перешли под контроль России, сообщило Минобороны.
Садовое было взято подразделениями группировки войск «Запад». Красногорское — группировкой «Восток», продолжившей движение в глубину обороны противника.
Село Садовое находится в Купянском районе Харьковской области, примерно в 2 км к западу от города Купянск. По состоянию на 2001 год там проживало 59 человек.
Село Красногорское расположено в Пологовском районе Запорожской области, на правом берегу реки Янчур, в 1 км от села Привольное, о занятии которого Минобороны России сообщало 27 октября. В 2001 году там проживало 27 человек.
Накануне в ведомстве отчитались о контроле над Вишневым в Днепропетровской области.
Материал дополняется
