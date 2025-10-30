 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Армия России заняла два села в Харьковской и Запорожской областях

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Населенные пункты Садовое в Харьковской области и Красногорское в Запорожской области перешли под контроль России, сообщило Минобороны.

Садовое было взято подразделениями группировки войск «Запад». Красногорское — группировкой «Восток», продолжившей движение в глубину обороны противника.

Село Садовое находится в Купянском районе Харьковской области, примерно в 2 км к западу от города Купянск. По состоянию на 2001 год там проживало 59 человек.

Село Красногорское расположено в Пологовском районе Запорожской области, на правом берегу реки Янчур, в 1 км от села Привольное, о занятии которого Минобороны России сообщало 27 октября. В 2001 году там проживало 27 человек.

Накануне в ведомстве отчитались о контроле над Вишневым в Днепропетровской области.

Материал дополняется

Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России

Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Запорожская область Харьковская область Минобороны Военная операция на Украине
