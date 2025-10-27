 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Армия России заняла три села в Днепропетровской и Запорожской областях

Военная операция на Украине
Подразделения группировки войск «Восток» заняли поселок Новониколаевка и село Привольное в Запорожской области, а также село Егоровка в Днепропетровской области, сообщило Минобороны России
Российские военнослужащие установили контроль над населенными пунктами Новониколаевка и Привольное в Запорожской области, а также Егоровка в Днепропетровской области, сообщило Минобороны.

По данным ведомства, населенные пункты заняли подразделения группировки войск «Восток».

Поселок городского типа Новониколаевка расположен на севере Запорожской области, на правом берегу реки Верхняя Терса и является административным центром Новониколаевского района. По состоянию на 2019 год там проживали 5238 человек.

Село Привольное находится на северо-востоке Запорожской области, на правом берегу реки Янчур. В 2001 году численность населения составляла 23 человека.

Село Егоровка расположено на юго-востоке Днепропетровской области, на левом берегу реки Янчур. По состоянию на 2001 год там проживали 182 человека.

За минувшие сутки подразделения группировки войск «Восток» также нанесли удары по позициям одной бригады и двух штурмовых полков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Покровское, Даниловка, Тихое, Новоалександровка, Вишневое в Днепропетровской области, Полтавка и Малиновка в Запорожской области. Потери ВСУ в зоне действия группировки составили до 300 военнослужащих, боевая бронированная машина, 17 автомобилей и склад материальных средств, добавили в Минобороны России.

24 октября в ведомстве отчитывались о контроле над четырьмя селами — Бологовка (Харьковская область), Першотравневое (Днепропетровская область) Проминь и Дроновка (ДНР).

