Армия России заняла три села в Днепропетровской и Запорожской областях
Российские военнослужащие установили контроль над населенными пунктами Новониколаевка и Привольное в Запорожской области, а также Егоровка в Днепропетровской области, сообщило Минобороны.
По данным ведомства, населенные пункты заняли подразделения группировки войск «Восток».
Поселок городского типа Новониколаевка расположен на севере Запорожской области, на правом берегу реки Верхняя Терса и является административным центром Новониколаевского района. По состоянию на 2019 год там проживали 5238 человек.
Село Привольное находится на северо-востоке Запорожской области, на правом берегу реки Янчур. В 2001 году численность населения составляла 23 человека.
Село Егоровка расположено на юго-востоке Днепропетровской области, на левом берегу реки Янчур. По состоянию на 2001 год там проживали 182 человека.
24 октября в ведомстве отчитывались о контроле над четырьмя селами — Бологовка (Харьковская область), Першотравневое (Днепропетровская область) Проминь и Дроновка (ДНР).
