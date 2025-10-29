 Перейти к основному контенту
Минобороны сообщило о контроле над Вишневым в Днепропетровской области

Минобороны: село Вишневое в Днепропетровской области перешло под контроль России
Сюжет
Военная операция на Украине
Село Вишневое заняли подразделения группировки войск «Восток», сообщило Минобороны. Населенный пункт расположен примерно в 5 км от Вербового, о занятии которого отчитывались 1 октября
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Вишневое в Днепропетровской области, сообщило Минобороны.

По данным ведомства, село заняли подразделения группировки войск «Восток».

Село Вишневое находится в Синельниковском районе Днепропетровской области, примерно в 5 км от Вербового, о занятии которого Минобороны России отчитывалось 1 октября.

Армия России заняла три села в Днепропетровской и Запорожской областях
Политика
За минувшие сутки подразделения «Востока» также нанесли удары по позициям четырех бригад и четырех штурмовых полков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Великомихайловка и Новоалександровка в Днепропетровской области, Новое, Успеновка и Яблоково в Запорожской области. По данным Минобороны России, потери ВСУ в зоне действия группировки составили до 220 военнослужащих, бронированная машина, 155-мм гаубица М777, станция радиоэлектронной борьбы и шесть автомобилей.

27 октября ведомство сообщало о контроле над поселком Новониколаевка и селом Привольное в Запорожской области, а также селом Егоровка в Днепропетровской области.

