Минобороны сообщило о контроле над Вишневым в Днепропетровской области
Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Вишневое в Днепропетровской области, сообщило Минобороны.
По данным ведомства, село заняли подразделения группировки войск «Восток».
Село Вишневое находится в Синельниковском районе Днепропетровской области, примерно в 5 км от Вербового, о занятии которого Минобороны России отчитывалось 1 октября.
За минувшие сутки подразделения «Востока» также нанесли удары по позициям четырех бригад и четырех штурмовых полков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Великомихайловка и Новоалександровка в Днепропетровской области, Новое, Успеновка и Яблоково в Запорожской области. По данным Минобороны России, потери ВСУ в зоне действия группировки составили до 220 военнослужащих, бронированная машина, 155-мм гаубица М777, станция радиоэлектронной борьбы и шесть автомобилей.
27 октября ведомство сообщало о контроле над поселком Новониколаевка и селом Привольное в Запорожской области, а также селом Егоровка в Днепропетровской области.
