Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны сообщило о массированном ударе по объектам ВПК Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Минобороны России заявило об атаке на объекты военно-промышленного комплекса Украины. Удары нанесли оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские военные нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины в ответ на террористические атаки на российские гражданские объекты. Об этом сообщили в Минобороны России.

Удары были нанесены оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами. Целями стали предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие их работу, а также военные аэродромы.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — добавили в оборонном ведомстве.

Ранее об ударах по энергетической инфраструктуре Украины заявило Минэнерго страны.

«Страна.ua» писала об атаке на четыре электростанции: Добротворскую ТЭС во Львовской области, Бурштынскую и Калушскую ТЭЦ в Ивано-Франковской области, а также Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области. По данным издания, в Бурштыне были слышны взрывы. «Суспiльне» сообщало также о звуках взрывов в Ивано-Франковске.

Глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщал о звуках взрывов в Запорожье и повреждении объекта инфраструктуры в регионе. Воздушные силы ВСУ также заявили о взрывах в Днепре.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Авторы
Теги
Алена Нефедова
Минобороны Удары ВПК Украина
