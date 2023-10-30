Нетаньяху назвал видео ХАМАС с заложницами психологической пропагандой

На кадрах три женщины призывают обменять заложников на палестинских заключенных. В Израиле считают, что видео записано под давлением. Нетаньяху пообещал сделать все, чтобы вернуть захваченных людей

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Видео с израильскими заложницами, которое опубликовало палестинское исламистское движение ХАМАС, — это жестокая психологическая пропаганда, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

На кадрах, которые опубликовали боевики, показаны три женщины. Одна из них обращается к премьеру и упрекает власти в том, что те не способны были защитить мирных жителей от нападения ХАМАС на юг страны 7 октября. Она призывает обменять заложников на палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах.

«Я обнимаю вас. Наши сердца с вами и другими похищенными. Мы делаем все, чтобы вернуть всех похищенных и пропавших без вести домой», — приводит канцелярия слова премьера.

В сообщении приведены имена заложниц — Елена Трупанова, Даниэль Алони и Рамона Киршт. Как пишут «Новости Израиля», Алони и Трупанову вместе с членами семьи похитили из кибуца Нир-Оз; мужа Трупановой Виталия убили. Киршт была захвачена в кибуце Нирим вместе с мужем.

На то, что видео носит пропагандистский характер, ранее обращали внимание израильские СМИ, например Times of Israel и Jerusalem Post, отмечая, что видео, скорее всего, было записано «под диктовку» боевиков. «Новости Израиля» передают, что центральные телеканалы не стали транслировать запись, а некоторые копии, которые публиковали ивритоязычные пользователи X (бывшая Twitter), были удалены.

По данным израильских военных, в секторе Газа удерживают 239 заложников. В ХАМАС ранее заявляли, что готовы отпустить их в обмен на освобождение палестинских заключенных и прекращение обстрелов сектора.

Израиль называл освобождение заложников одной из ключевых целей нового этапа войны, о котором было объявлено 28 октября. «Солдаты ЦАХАЛ в это самое время сражаются на поле боя, чтобы достичь ее», — говорил представитель Армии обороны Даниэль Хагари.