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Палестино-израильский конфликт ,  
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В ХАМАС заявили о готовности обменять заложников на палестинцев в тюрьмах

ХАМАС заявила о готовности обменять заложников на всех палестинцев в тюрьмах
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

Один из лидеров ХАМАС Яхья Синвар заявил, что палестинская группировка готова заключить соглашение об обмене всех палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах, на всех заложников, захваченных в ходе атаки на Израиль. Его слова приводятся в телеграм-канале группировки.

«Мы готовы немедленно заключить сделку по обмену пленными, которая включает освобождение всех палестинских заключенных из израильских тюрем в обмен на всех пленных, удерживаемых палестинским сопротивлением», — сказал лидер ХАМАС в секторе Газа.

На прошлой неделе телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного представителя группировки сообщал, что ХАМАС может отпустить всех заложников среди гражданского населения, если израильская армия перестанет наносить авиаудары по сектору Газа. При этом в обмен на освобождение израильских солдат, находящихся в плену, группировка требовала отпустить всех палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах.

По словам официального представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэля Хагари 28 октября сообщил, что количество заложников, захваченных ХАМАС, на данный момент составляет 230 человек.

Вечером премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны с ХАМАС в секторе Газа. По его словам, в ночь на субботу сухопутные войска «прошли через ворота Газы, вошли в логово зла». Целями он назвал уничтожение «власти ХАМАС» и освобождение заложников.

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