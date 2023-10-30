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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ХАМАС опубликовал обращение израильских заложниц к Нетаньяху

ХАМАС опубликовал обращение трех израильских заложниц к Биньямину Нетаньяху
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
На кадрах одна из женщин говорит, что власти Израиля не смогли защитить мирных жителей во время нападения боевиков на южные районы страны, и призывает обменять захваченных ХАМАС заложников на палестинцев в израильских тюрьмах
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Палестинское исламистское движение ХАМАС опубликовало в телеграм-канале видео с тремя израильскими заложницами, в котором те обвиняют премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в неспособности предотвратить нападение боевиков 7 октября.

The Times of Israel пишет, что личности женщин пока не установлены, их обращение, скорее всего, было записано «под диктовку» ХАМАС и носит пропагандистский характер.

«Здравствуй, Биби [прозвище премьер-министра] Нетаньяху. Мы находимся в плену ХАМАС 23 дня. Вчера была пресс-конференция с семьями заложников. Мы знаем, что должно было быть прекращение огня. Вы должны были освободить нас. Вы взяли на себя обязательство освободить нас всех», — цитирует одну из женщин The Jerusalem Post. Вместо этого, говорит она, заложников «наказывают» за промах властей, которые не смогли защитить жителей, когда боевики атаковали южные районы Израиля.

Женщины также призывают обменять заложников на палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах, передает Haaretz. Ранее такое условие освобождения захваченных в Израиле людей называл один из лидеров палестинской группировки Яхья Синвар. NBC со ссылкой на еще одного представителя ХАМАС писал, что похищенных людей обещают освободить, когда Израиль прекратит наносить авиаудары по сектору Газа.

Это не первое видео с заложниками, которое публикует ХАМАС: на прошлой неделе боевики показали кадры с израильтянкой Мией Шем. Девушка рассказывает на камеру, что ее оперировали в течение трех часов, сейчас она получает необходимые лекарства. «Я только прошу, чтобы меня как можно скорее вернули домой, к моей семье, к моим родителям, к моим братьям и сестрам. Пожалуйста, заберите нас отсюда как можно скорее», — цитирует ее The Jerusalem Post.

По данным израильских военных, боевики удерживают в секторе Газа 239 заложников.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ХАМАС заложники Израиль Нетаньяху сектор Газа
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