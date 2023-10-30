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Аэропорт Махачкалы возобновил работу после беспорядков

Однако рейсы «Азимута» и Red Wings из Тель-Авива в Минеральные Воды и Махачкалу будут временно перенаправлять в другие российские города, уточнили в Росавиации. О возобновлении полетов в Махачкалу и из нее объявил «Аэрофлот»
Вид на территорию международного аэропорта Махачкалы
Вид на территорию международного аэропорта Махачкалы (Фото: Муса Салгереев / ТАСС)

Аэропорт Махачкалы возобновил прием и отправку воздушных судов с 14:00 мск понедельника, 30 октября, сообщает Росавиация.

«Актуальную информацию о рейсах в Махачкалу и из нее уточняйте в аэропорту столицы Дагестана и авиакомпаниях», — говорится в сообщении.

Однако рейсы авиакомпаний «Азимут» и Red Wings из Тель-Авива в Минеральные Воды и Махачкалу будут временно перенаправлять в другие российские города, уточнило ведомство.

О возобновлении полетов в Махачкалу и из нее объявил также «Аэрофлот».

«Рейсы SU1056/1057 и SU1058/1059 за 30.10.2023 по маршруту Москва — Махачкала — Москва, а также все последующие рейсы будут выполнены в/из аэропорта столицы Дагестана», — сказал перевозчик. Ранее авиакомпания сообщала о временном переносе рейсов из дагестанского аэропорта в чеченский.

Росавиация закрыла аэропорт Махачкалы накануне из-за беспорядков вечером 29 октября. Изначально воздушную гавань закрыли до 6 ноября, затем возобновление полетов перенесли на 31 октября.

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Вечером 29 октября толпа ворвалась в здание международного терминала, а потом на взлетно-посадочную полосу в поисках прилетевших из Израиля. В ходе беспорядков есть пострадавшие, в том числе сотрудники полиции. Источники РБК в региональном управлении МВД и территориальном отделе полиции говорили, что в аэропорту собрались около 1200 человек, они вошли в здание и прорвались на летное поле.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 212 УК (массовые беспорядки). По данным МВД, установлено более 150 участников, 60 из них были задержаны. СК сообщил об обысках дома у «лиц, причастных к организации и исполнению» беспорядков.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы. Фотогалерея
Фотогалерея 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал беспорядки в Дагестане с вмешательством извне. По его словам, Владимиру Путину со вчерашнего вечера докладывают о ситуации в республике.

Авторы
Теги
Елена Чернышова, Анастасия Львова
Махачкала аэропорты Росавиация беспорядки
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