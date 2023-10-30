СК сообщил об обысках у участников беспорядков в Дагестане
Следователи проводят обыски по местам жительства «лиц, причастных к организации и исполнению» массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, сообщил СК.
Ворвавшихся в аэропорт допрашивают, следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о массовых беспорядках в Главное следственное управление СК.
Гендиректор аэропорта Махачкалы Саид Рамазанов сообщил, что во время беспорядков зданию нанесли значительный ущерб, повреждены оборудование и объекты инфраструктуры. «Сотрудники аэропорта, как только им будет разрешено приступить к устранению последствий, проведут ремонтно-восстановительные работы и уборку территории», — отметил Рамазанов.
Накануне вечером в аэропорт Махачкалы ворвалась толпа в ожидании рейса из Израиля. Участники беспорядков прорвались на взлетно-посадочную полосу, по оценкам источников РБК в дагестанском МВД, всего их было 1,2 тыс. человек. Росавиация объявила о закрытии аэропорта Махачкалы, после 22:00 его очистили от протестующих.
В результате произошедшего пострадали 20 человек, задержаны 60. Российские авиакомпании отменили или перенаправили рейсы из дагестанской столицы в другие аэропорты. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал возмутительным инцидент в Махачкале и сравнил его с ударом в спину тем, кто находится в зоне военной операции. Он также заявил, что желающие «отмыться от позора» могут заключить контракт с Вооруженными силами или поехать на военную операцию добровольцами. Кремль назвал беспорядки «во многом результатом вмешательства извне», в том числе информационное воздействие.