СК сообщил об обысках у участников беспорядков в Дагестане

Александр Бастрыкин поручил передать дело о массовых беспорядках в Махачкале в Главное следственное управление. После них задержали 60 человек

Фото: СК РФ

Следователи проводят обыски по местам жительства «лиц, причастных к организации и исполнению» массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, сообщил СК.

Ворвавшихся в аэропорт допрашивают, следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения . Председатель СК Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о массовых беспорядках в Главное следственное управление СК.

Гендиректор аэропорта Махачкалы Саид Рамазанов сообщил , что во время беспорядков зданию нанесли значительный ущерб, повреждены оборудование и объекты инфраструктуры. «Сотрудники аэропорта, как только им будет разрешено приступить к устранению последствий, проведут ремонтно-восстановительные работы и уборку территории», — отметил Рамазанов.

Накануне вечером в аэропорт Махачкалы ворвалась толпа в ожидании рейса из Израиля. Участники беспорядков прорвались на взлетно-посадочную полосу, по оценкам источников РБК в дагестанском МВД, всего их было 1,2 тыс. человек. Росавиация объявила о закрытии аэропорта Махачкалы, после 22:00 его очистили от протестующих.

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