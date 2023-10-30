 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

СК сообщил об обысках у участников беспорядков в Дагестане

СК: участников беспорядков в Махачкале допрашивают, ведутся обыски
Александр Бастрыкин поручил передать дело о массовых беспорядках в Махачкале в Главное следственное управление. После них задержали 60 человек
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Следователи проводят обыски по местам жительства «лиц, причастных к организации и исполнению» массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, сообщил СК.

Ворвавшихся в аэропорт допрашивают, следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о массовых беспорядках в Главное следственное управление СК.

Гендиректор аэропорта Махачкалы Саид Рамазанов сообщил, что во время беспорядков зданию нанесли значительный ущерб, повреждены оборудование и объекты инфраструктуры. «Сотрудники аэропорта, как только им будет разрешено приступить к устранению последствий, проведут ремонтно-восстановительные работы и уборку территории», — отметил Рамазанов.

Накануне вечером в аэропорт Махачкалы ворвалась толпа в ожидании рейса из Израиля. Участники беспорядков прорвались на взлетно-посадочную полосу, по оценкам источников РБК в дагестанском МВД, всего их было 1,2 тыс. человек. Росавиация объявила о закрытии аэропорта Махачкалы, после 22:00 его очистили от протестующих.

СК сообщил об обысках у участников беспорядков в Дагестане
Video

В результате произошедшего пострадали 20 человек, задержаны 60. Российские авиакомпании отменили или перенаправили рейсы из дагестанской столицы в другие аэропорты. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал возмутительным инцидент в Махачкале и сравнил его с ударом в спину тем, кто находится в зоне военной операции. Он также заявил, что желающие «отмыться от позора» могут заключить контракт с Вооруженными силами или поехать на военную операцию добровольцами. Кремль назвал беспорядки «во многом результатом вмешательства извне», в том числе информационное воздействие.

Читайте на РБК Pro
В США начнут испытывать на людях мозговые импланты. Чего от них ждут
«Команда А»: как стать боссом, на которого любят работать
Вас задерживает следователь: как действовать, чтобы не навредить себе
Как принимать решения и не жалеть о них
Авторы
Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова
Дагестан Махачкала Следственный комитет обыски беспорядки
Материалы по теме
Red Wings перенесла в Сочи рейсы из Махачкалы в Тель-Авив
Политика
В полиции оценили количество участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
Политика
Клишас призвал к «предельно жесткой реакции» на беспорядки в Махачкале
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 98,35 (-0,39) Инвестиции, 27 окт, 15:58 Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 93,22 (-0,34) Инвестиции, 27 окт, 15:58
«В первый месяц сделали полмиллиона»: как работать с Яндекс Маркетом РБК и Яндекс Маркет, 14:42
Врачи оставили в больницах пятерых пострадавших в аэропорту Махачкалы Общество, 14:40
Продвижение в MENA: что делать, если ваша аудитория говорит на берберском Pro, 14:37
Эксперты предсказали рост ИЖС и спроса на стройматериалы в 2024 году Недвижимость, 14:34
ФИФА отстранила экс-главу испанской федерации на три года за поцелуй Спорт, 14:29
Мосбиржа раскрыла параметры вечного фьючерса на индекс российского рынка Инвестиции, 14:27
В Эстонии ввели систему продовольственных карточек для малоимущих Политика, 14:25
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
Токсичные и непродуктивные: как правильно проводить видеоконференции РБК и SberJazz, 14:23
Беспорядки в аэропорту Махачкалы из-за рейса из Израиля. Главное Политика, 14:22
Глава Тульской области вручил награды сотрудникам компании «Полипласт» Пресс-релиз, 14:21
АТОР предложила рейсы для вывоза туристов из Дагестана Общество, 14:20
Аэропорт Махачкалы возобновил работу после беспорядков Политика, 14:20
Инсайдеры сообщили, что Apple представит на «ужасно быстрой» презентации Life, 14:16
Гендиректор аэропорта Махачкалы оценил ущерб от беспорядков Общество, 14:14