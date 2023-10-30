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Военная операция на Украине ,  
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Меликов заявил, что участники беспорядков могут уехать на спецоперацию

Сергей Меликов: участники беспорядков могут добровольно поехать на спецоперацию
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
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Власти Дагестана будут приветствовать добровольное решение участников беспорядков отправиться в зону спецоперации, чтобы «отмыться от позора», но обязывать никого не будут, отметил Меликов. После произошедшего задержали 60 человек

Фото: Рамазан Рашидов / ТАСС
Фото: предоставлено РБК очевидцем
Фото: предоставлено РБК очевидцем
Фото: Рамазан Рашидов / ТАСС
Фото: предоставлено РБК очевидцем
Фото: Reuters
Фото: предоставлено РБК очевидцем

Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал не препятствовать, если задержанные в ходе беспорядков в аэропорту в Махачкале захотят отправиться в зону военной операции на Украине, передает «РИА Новости».

Он отметил, что пока никого из задержанных за правонарушения не отправляли в зону военной операции. Те, кто выполняют задачи в ходе спецоперации, должны делать это осознанно.

«Если кто-то из задержанных участников беспорядков изъявит желание, как говорится, отмыться от позора, принять участие либо в составе добровольческих подразделений, либо заключит контракт с вооруженными силами, я буду это только приветствовать, но каких-то специальных мер не будет», — сказал Меликов журналистам.

Ранее глава республики заявил, что устроившие беспорядки в аэропорту «воткнули нож в спины» тех, кто сражается в зоне военной операции, а также защищал Дагестан от вторжения боевиков в 1999 году.

В аэропорт Махачкалы накануне вечером прибыла толпа людей. Причиной стал прилет регулярного рейса из Тель-Авива, собравшиеся хотели найти среди прибывающих израильтян. Дагестанцы начали проверять паспорта людей, передавали «Осторожно, новости» и RT, позднее они ворвались в аэропорт, а также проникли на взлетно-посадочную полосу. Работу воздушной гавани остановили, снова открыть ее могут 31 октября.

СК завел дело о массовых беспорядках по ст. 212 УК России, задержаны более 60 человек. В результате произошедшего пострадали 20 человек.

Меликов заявил, что участники беспорядков могут уехать на спецоперацию
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Дагестан Сергей Меликов массовые беспорядки Махачкала палестино-израильский конфликт Военная операция на Украине сектор Газа
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