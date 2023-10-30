Меликов заявил, что участники беспорядков могут уехать на спецоперацию
Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал не препятствовать, если задержанные в ходе беспорядков в аэропорту в Махачкале захотят отправиться в зону военной операции на Украине, передает «РИА Новости».
Он отметил, что пока никого из задержанных за правонарушения не отправляли в зону военной операции. Те, кто выполняют задачи в ходе спецоперации, должны делать это осознанно.
«Если кто-то из задержанных участников беспорядков изъявит желание, как говорится, отмыться от позора, принять участие либо в составе добровольческих подразделений, либо заключит контракт с вооруженными силами, я буду это только приветствовать, но каких-то специальных мер не будет», — сказал Меликов журналистам.
Ранее глава республики заявил, что устроившие беспорядки в аэропорту «воткнули нож в спины» тех, кто сражается в зоне военной операции, а также защищал Дагестан от вторжения боевиков в 1999 году.
В аэропорт Махачкалы накануне вечером прибыла толпа людей. Причиной стал прилет регулярного рейса из Тель-Авива, собравшиеся хотели найти среди прибывающих израильтян. Дагестанцы начали проверять паспорта людей, передавали «Осторожно, новости» и RT, позднее они ворвались в аэропорт, а также проникли на взлетно-посадочную полосу. Работу воздушной гавани остановили, снова открыть ее могут 31 октября.
СК завел дело о массовых беспорядках по ст. 212 УК России, задержаны более 60 человек. В результате произошедшего пострадали 20 человек.