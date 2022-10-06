NYT узнала о росте серых поставок США оружия Украине

США кратно увеличили поставки оружия Украине через частных торговцев: срок одобрения сделок сократился с недель до нескольких часов. Однако контроль за оборотом оружия в серой зоне значительно ниже

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Администрация Джо Байдена после начала Россией специальной военной операции на Украине ускорила частные продажи оружия украинским военным на сотни миллионов долларов, сократив процесс утверждения сделок с нескольких недель до нескольких часов, сообщает The New York Times (NYT).

По имеющимся в распоряжении редакции данным, только за первые четыре месяца 2022 года Госдепартамент США санкционировал частные сделки с Украиной на сумму более $300 млн. При том что за весь 2021 финансовый год департамент санкционировал такие продажи оружия Украине на сумму менее $15 млн.

«Это помогло открыть еще один поток оружия на украинский фронт, но также привлекло новых игроков. По мнению правительственных советников и ученых, изучающих торговлю, оружие, продаваемое через частных брокеров, с гораздо большей вероятностью попадет на черный рынок и вновь окажется в руках американских противников. Недавний опыт в Афганистане и Сирии показывает, что без строгой политики отслеживания оружие может попасть к террористическим группам или враждебным вооруженным силам», — говорится в материале.

На примере одной из сделок редакция выяснила, что она проходила через множество посредников, включая семь транзитных стран. В статье говорится, что поставка прошла в «серой правовой зоне», разработанной для того, чтобы обойти правила экспорта оружия, которые действуют не только в США, но и в других странах — участниках сделки.

NYT отмечает, что эти частные сделки — «сущие гроши» по сравнению с государственными поставкам оружия США Украине на сумму более $17,5 млрд. Но госконтракты предусматривают строгие требования к контролю за оружием, чтобы гарантировать, к кому оно попадет в итоге. Частные продажи осуществляются с гораздо меньшим контролем: и продавцы, и покупатели, и посредники «держатся подальше от глаз общественности».

«Это Дикий Запад, — сказала Ольга Торрес, юрист, представляющая интересы экспортеров оружия. — Мы видим, что многие люди, которые ранее не были вовлечены в продажу оружия, теперь вовлекаются, потому что они видят возможность».

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После того как NYT направила запросы украинской стороне и участникам одной из сделок о том, почему она проводилась по фальсифицированным документам для обхода законов об экспорте оружия, стороны объявили, что сделка отменяется. При этом Босния и Болгария, два ключевых источника оружия в сделке, публично заявили, что не разрешают экспорт оружия на Украину.

Как отмечает NYT, администрация Байдена поощряет сделки с частным сектором по нескольким причинам. Во-первых, они спасают Пентагон от дальнейшего истощения собственного арсенала после нескольких месяцев отправки оружия на Украину. Во-вторых, частные продавцы могут предоставить оружие, которое не может предоставить правительство: например, оружие советского образца, уже используемое украинскими солдатами.

1 октября Байден подписал закон о финансировании американского правительства до 16 декабря 2022 года, включая дополнительную помощь Украине. Он предусматривает оказание Киеву помощи, в том числе военной, на $12,35 млрд.

Российские власти неоднократно заявляли, что Москва выполнит цели спецоперации, несмотря на военную помощь Украине от западных стран.