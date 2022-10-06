NYT узнала о росте серых поставок США оружия Украине
Администрация Джо Байдена после начала Россией специальной военной операции на Украине ускорила частные продажи оружия украинским военным на сотни миллионов долларов, сократив процесс утверждения сделок с нескольких недель до нескольких часов, сообщает The New York Times (NYT).
По имеющимся в распоряжении редакции данным, только за первые четыре месяца 2022 года Госдепартамент США санкционировал частные сделки с Украиной на сумму более $300 млн. При том что за весь 2021 финансовый год департамент санкционировал такие продажи оружия Украине на сумму менее $15 млн.
«Это помогло открыть еще один поток оружия на украинский фронт, но также привлекло новых игроков. По мнению правительственных советников и ученых, изучающих торговлю, оружие, продаваемое через частных брокеров, с гораздо большей вероятностью попадет на черный рынок и вновь окажется в руках американских противников. Недавний опыт в Афганистане и Сирии показывает, что без строгой политики отслеживания оружие может попасть к террористическим группам или враждебным вооруженным силам», — говорится в материале.
На примере одной из сделок редакция выяснила, что она проходила через множество посредников, включая семь транзитных стран. В статье говорится, что поставка прошла в «серой правовой зоне», разработанной для того, чтобы обойти правила экспорта оружия, которые действуют не только в США, но и в других странах — участниках сделки.
NYT отмечает, что эти частные сделки — «сущие гроши» по сравнению с государственными поставкам оружия США Украине на сумму более $17,5 млрд. Но госконтракты предусматривают строгие требования к контролю за оружием, чтобы гарантировать, к кому оно попадет в итоге. Частные продажи осуществляются с гораздо меньшим контролем: и продавцы, и покупатели, и посредники «держатся подальше от глаз общественности».
«Это Дикий Запад, — сказала Ольга Торрес, юрист, представляющая интересы экспортеров оружия. — Мы видим, что многие люди, которые ранее не были вовлечены в продажу оружия, теперь вовлекаются, потому что они видят возможность».
После того как NYT направила запросы украинской стороне и участникам одной из сделок о том, почему она проводилась по фальсифицированным документам для обхода законов об экспорте оружия, стороны объявили, что сделка отменяется. При этом Босния и Болгария, два ключевых источника оружия в сделке, публично заявили, что не разрешают экспорт оружия на Украину.
Как отмечает NYT, администрация Байдена поощряет сделки с частным сектором по нескольким причинам. Во-первых, они спасают Пентагон от дальнейшего истощения собственного арсенала после нескольких месяцев отправки оружия на Украину. Во-вторых, частные продавцы могут предоставить оружие, которое не может предоставить правительство: например, оружие советского образца, уже используемое украинскими солдатами.
1 октября Байден подписал закон о финансировании американского правительства до 16 декабря 2022 года, включая дополнительную помощь Украине. Он предусматривает оказание Киеву помощи, в том числе военной, на $12,35 млрд.
Российские власти неоднократно заявляли, что Москва выполнит цели спецоперации, несмотря на военную помощь Украине от западных стран.