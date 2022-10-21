В офисе Зеленского ответили на призывы к уступкам России
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак раскритиковал позицию тех, кто призывает к уступкам России, чтобы избежать новой мировой войны. Об этом он написал в колонке для газеты The Washington Post.
Чиновник указал на смену нарратива с начала военных действий в стране. Если раньше, по его словам, он звучал как «Украина должна исчезнуть, чтобы Россия успокоилась», затем сменился на «Украина должна сдаться, чтобы Европа могла согреться».
«Теперь: «Украина должна прекратить освобождать свои территории, чтобы предотвратить новую мировую войну», — отметил глава офиса украинского лидера.
Киев это не устраивает, подчеркнул он. По его словам, бывшие и действующие политики, а также предприниматели призывают Киев к переговорам с Москвой «ради мира, ради человечества, но не ради Украины, не ради справедливости».
«Украина ищет мира. Но наши условия известны», — добавил он. В частности, это восстановление территориальной целостности и гарантии безопасности, перечислил глава офиса.
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск назвал компромисс наиболее вероятным исходом конфликта на Украине. «Компромисс большей частью является наиболее вероятным исходом [военных действий на Украине] — вопрос лишь в том, сколько смертей и разрушений произойдет до этого», — написал миллиардер и богатейший человек мира (согласно Forbes, на 20 октября его состояние оценивается в $209,4 млрд) в «Твиттере».
В схожем ключе по поводу Крыма Маск высказывался еще в начале октября, но потом признал безуспешность своих попыток добиться деэскалации конфликта на Украине. Бывший коллега бизнесмена по PayPal Дэвид Сакс предложил три наиболее вероятных варианта развития событий: непрекращающиеся боевые действия, ядерная война и компромисс (речь идет о том, что США должны сказать Украине о невозможности вернуть Крым).
После присоединения к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин.
В Кремле заявили, что Россия с начала военной операции выступала за достижение выдвинутых ею условий путем мирных переговоров, но для диалога нужны две стороны, а значит Москва будет ждать смены позиции Киева.