Конгрессмен Гозар пригласил Путина и Зеленского в Аризону для переговоров

Конгрессмен пригласил Путина и Зеленского в Аризону для переговоров

Конгрессмен из Аризоны Пол Гозар пригласил президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в этот штат для мирных переговоров. Портал ‎Timcast опубликовал письмо члена конгресса с приглашением на имя Путина и Зеленского. Гозар ретвитнул сообщение.

«Дорогие президент Путин и президент Зеленский, я пишу вам или вашим представителям, чтобы пригласить приехать в Финикс, штат Аризона, для мирных переговоров. Я не дипломат. Я всего лишь член конгресса США. Но я видел достаточно смертей и разрушений в ваших странах. Это недопустимо», — говорится в послании.

Гозар отметил, что необходимость мира «давно назрела», а попыток мирного урегулирования недостаточно.

Финикс удален от конфликта, что позволит обеспечить продуктивные переговоры о «деэскалации ядерной напряженности» и прекращении боевых действий, считает политик.

В письме указаны адреса посольств России и Украины в Вашингтоне. Оно датировано 25 октября.

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