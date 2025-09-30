Келлог заявил о передаче Путину посланий от США через Лукашенко

Келлог рассказал, что участие США в освобождении заключенных было нацелено на установление контактов с Минском, чтобы иметь канал связи с Россией. Лукашенко перед последним визитом в Москву говорил, что передаст «весточки» от США

Кит Келлог (Фото: Andreas Stroh / Imago / Global Look Press)

США установили каналы связи с Белоруссией, чтобы передавать сигналы России, заявил спецпосланник американского президента Кит Келлог на Варшавском форуме по безопасности.

По его словам, в Вашингтоне хотят убедиться, что у них есть несколько путей к разрешению конфликта, а не только один. Келлог напомнил, что США участвовали в освобождении ряда заключенных в Белоруссии и что в этом принимал участие работавший его помощником Джон Коул. В этом году белорусский президент Александр Лукашенко помиловал почти 200 человек, в том числе супруга своей соперницы на выборах 2020 года Светланы Тихановской Сергея.

Спецпосланник указал, что цель была не cтолько в том, чтобы освободить заключенных, а в том, чтобы «найти наилучшее решение» для завершения конфликта между Украиной и Россией. Он напомнил, что Лукашенко часто общается с Владимиром Путиным.

«Мы установили отношения, чтобы убедиться в открытии линии коммуникации. Так мы могли удостовериться, что наш посыл полностью будет донесен до президента Путина», — сказал Келлог. Он добавил, что неважно, кто передаст то или иное сообщение — Лукашенко, помощник Путина Юрий Ушаков или спецпосланник президента Кирилл Дмитриев, главное, что оно дойдет до адресата.

По его мнению, поддерживать коммуникацию — верное решение, и в этой связи счел ошибкой отказ экс-президента Джо Байдена от каких-либо контактов с Путиным.

Лукашенко на прошлой неделе был с визитом в России и проводил переговоры с Путиным. Перед приездом белорусский лидер сказал, что передаст российскому коллеге «весточки» в том числе от «американцев».

После общения с Путиным Лукашенко призвал Украину согласиться на те «выгодные условия», что были обозначены в рамках последних мирных усилий и были озвучены президенту США Дональду Трампу во время встречи на Аляске. В противном случае киевские власти могут «потерять всю Украину», предупредил лидер Белоруссии.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя его слова, сказал, что ему сложно реагировать на заявления Лукашенко, поскольку он «изолировался в своем мире», в котором иногда появляется Путин и они что-то обсуждают между собой.