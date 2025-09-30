 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Келлог заявил о передаче Путину посланий от США через Лукашенко

Сюжет
Военная операция на Украине
Келлог рассказал, что участие США в освобождении заключенных было нацелено на установление контактов с Минском, чтобы иметь канал связи с Россией. Лукашенко перед последним визитом в Москву говорил, что передаст «весточки» от США
Кит Келлог
Кит Келлог (Фото: Andreas Stroh / Imago / Global Look Press)

США установили каналы связи с Белоруссией, чтобы передавать сигналы России, заявил спецпосланник американского президента Кит Келлог на Варшавском форуме по безопасности. 

По его словам, в Вашингтоне хотят убедиться, что у них есть несколько путей к разрешению конфликта, а не только один. Келлог напомнил, что США участвовали в освобождении ряда заключенных в Белоруссии и что в этом принимал участие работавший его помощником Джон Коул. В этом году белорусский президент Александр Лукашенко помиловал почти 200 человек, в том числе супруга своей соперницы на выборах 2020 года Светланы Тихановской Сергея.

Спецпосланник указал, что цель была не cтолько в том, чтобы освободить заключенных, а в том, чтобы «найти наилучшее решение» для завершения конфликта между Украиной и Россией. Он напомнил, что Лукашенко часто общается с Владимиром Путиным.

«Мы установили отношения, чтобы убедиться в открытии линии коммуникации. Так мы могли удостовериться, что наш посыл полностью будет донесен до президента Путина», — сказал Келлог. Он добавил, что неважно, кто передаст то или иное сообщение — Лукашенко, помощник Путина Юрий Ушаков или спецпосланник президента Кирилл Дмитриев, главное, что оно дойдет до адресата.

По его мнению, поддерживать коммуникацию — верное решение, и в этой связи счел ошибкой отказ экс-президента Джо Байдена от каких-либо контактов с Путиным.

Лукашенко назвал «полной чепухой» слова Зеленского о нем и Путине
Политика
Александр Лукашенко

Лукашенко на прошлой неделе был с визитом в России и проводил переговоры с Путиным. Перед приездом белорусский лидер сказал, что передаст российскому коллеге «весточки» в том числе от «американцев».

После общения с Путиным Лукашенко призвал Украину согласиться на те «выгодные условия», что были обозначены в рамках последних мирных усилий и были озвучены президенту США Дональду Трампу во время встречи на Аляске. В противном случае киевские власти могут «потерять всю Украину», предупредил лидер Белоруссии.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя его слова, сказал, что ему сложно реагировать на заявления Лукашенко, поскольку он «изолировался в своем мире», в котором иногда появляется Путин и они что-то обсуждают между собой.

Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Белоруссия Александр Лукашенко США Владимир Путин Кит Келлог
Кит Келлог фото
Кит Келлог
политик, военный, спецпосланник президента США по урегулированию на Украине
12 мая 1944 года
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
