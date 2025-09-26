 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Лукашенко призвал лидеров договориться об окончании «непонятной войны»

Сюжет
Военная операция на Украине
Президент Белоруссии сказал, что нужно добиться прекращения конфликта на Украине, иначе дальше «будет плохо всем». Он сказал, что мог бы поговорить с Зеленским, так как договориться нужно «руководителям трех славянских государств»
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Рамиль Ситдиков / Sputnik / Reuters)

Руководителям трех славянских государств нужно договориться о завершении конфликта на Украине, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко после переговоров с Владимиром Путиным репортеру Павлу Зарубину.

Лукашенко отметил, что хотел бы «просто поговорить» с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Думаю, настало то время, когда мы должны вступить в консультации. В начале СВО говорил: нам, руководителям трех славянских государств, надо сесть и договориться. Договориться об окончании этой непонятной войны. Надо договориться. Не договоримся — будет плохо всем», — отметил Лукашенко.

Он предупредил об угрозе для Киева «потерять всю Украину» и отметил, что Зеленскому нужно согласиться на те «выгодные условия», что были обозначены в рамках последних мирных усилий. Лукашенко отметил, что эти предложения были озвучены президенту США Дональду Трампу во время встречи на Аляске.

Как отметил Лукашенко, если бы Киев решил «остановиться» в начале российской военной операции, то «весь восток сейчас был бы украинский», кроме Крыма, а если не остановиться сейчас, то будет потеряна уже вся Украина. Белорусский президент указал, что вместе с Путиным слушал доклад российского Генштаба о продвижении армии, которую дальше «будет трудно остановить».

CNN сообщил о попытках Трампа надавить на Россию для переговоров
Политика
Дональд Трамп

Трамп несколько дней назад назвал конфликт на Украине «бесцельным», на что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал: «Война эта не бесцельная... Война для того, чтобы обеспечить безопасность».

Саммит Путина и Трампа на Аляске прошел 15 августа. Лидеры детально не раскрывали, какие условия по Украине обсуждали. Согласно данным Reuters, речь шла о компромиссе: Россия отказалась бы от требования 2024 года о передаче под ее контроль всей территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Новое условие — передача ей всего Донбасса, но без неподконтрольных частей Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, Россия предложила вернуть Украине занятые части Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей.

Также Россия настаивает на отказе Украины от вступления в НАТО, ограничении численности украинской армии, запрете на размещение на территории Украины западных войск и др.

Читайте РБК в Telegram.

В Киргизии досрочно распустили парламент

Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом

Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном

«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию

«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины

Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»

Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов

Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол

В Шереметьево столкнулись два самолета

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Александр Лукашенко Владимир Путин Владимир Зеленский мирные переговоры
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Материалы по теме
Зеленский назвал перемирие условием проведения выборов на Украине
Политика
Трамп счел, что не время просить Путина о прекращении огня на Украине
Политика
Песков оценил, идет ли риторика США вразрез с желанием мирных переговоров
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Глава МАГАТЭ поговорил с Путиным о танго и «нетипичном лидере» Аргентины Политика, 21:08
В ЕС сочли отказом от реальности слова Трампа о возврате Украиной границ Политика, 21:00
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 21:00
Дембеле опередил Ямаля на 321 балл в голосовании за «Золотой мяч» Спорт, 20:49
Би-би-си рассказала о «Крысогеддоне» в западных странах Общество, 20:37
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Худший клуб КХЛ проиграл седьмой подряд матч Спорт, 20:29
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Суд заочно арестовал секс-просветительницу Александру Казанцеву Политика, 20:28
Чемпион НХЛ лишился капитана из-за травмы колена Спорт, 20:25
Путин на собрании глав регионов назвал ключевую задачу Общество, 20:04
Axios узнал об отказах Трампа продать ракеты Tomahawk для Украины Политика, 20:03
Минэкономики назвало риски для экономического прогноза Экономика, 20:01
«Динамо» впервые после назначения Карпина выиграло два подряд матча в РПЛ Спорт, 20:01
Власти запланировали индексацию зарплат «неуказным» бюджетникам Экономика, 20:00