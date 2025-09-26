Лукашенко призвал лидеров договориться об окончании «непонятной войны»
Руководителям трех славянских государств нужно договориться о завершении конфликта на Украине, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко после переговоров с Владимиром Путиным репортеру Павлу Зарубину.
Лукашенко отметил, что хотел бы «просто поговорить» с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
«Думаю, настало то время, когда мы должны вступить в консультации. В начале СВО говорил: нам, руководителям трех славянских государств, надо сесть и договориться. Договориться об окончании этой непонятной войны. Надо договориться. Не договоримся — будет плохо всем», — отметил Лукашенко.
Он предупредил об угрозе для Киева «потерять всю Украину» и отметил, что Зеленскому нужно согласиться на те «выгодные условия», что были обозначены в рамках последних мирных усилий. Лукашенко отметил, что эти предложения были озвучены президенту США Дональду Трампу во время встречи на Аляске.
Как отметил Лукашенко, если бы Киев решил «остановиться» в начале российской военной операции, то «весь восток сейчас был бы украинский», кроме Крыма, а если не остановиться сейчас, то будет потеряна уже вся Украина. Белорусский президент указал, что вместе с Путиным слушал доклад российского Генштаба о продвижении армии, которую дальше «будет трудно остановить».
Трамп несколько дней назад назвал конфликт на Украине «бесцельным», на что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал: «Война эта не бесцельная... Война для того, чтобы обеспечить безопасность».
Саммит Путина и Трампа на Аляске прошел 15 августа. Лидеры детально не раскрывали, какие условия по Украине обсуждали. Согласно данным Reuters, речь шла о компромиссе: Россия отказалась бы от требования 2024 года о передаче под ее контроль всей территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Новое условие — передача ей всего Донбасса, но без неподконтрольных частей Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, Россия предложила вернуть Украине занятые части Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей.
Также Россия настаивает на отказе Украины от вступления в НАТО, ограничении численности украинской армии, запрете на размещение на территории Украины западных войск и др.
