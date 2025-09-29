Зеленский заявил, что Лукашенко изолировался и «живет в своем мире»
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе Варшавского форума по вопросам безопасности раскритиковал Александра Лукашенко в ответ на его слова о мирном урегулировании.
Модератор форума спросила Зеленского о предложении по урегулированию конфликта. О нем после переговоров с российским коллегой говорил Лукашенко. По словам белорусского лидера, в случае отказа от предложений Москвы Киев «потеряет всю Украину». «Я вот хотел бы с ним [Зеленским] просто поговорить, <...> у меня есть что ему сказать», — заявлял Лукашенко. Он также указывал, что Зеленскому «надо успокоиться — есть на столе хорошее предложение».
«Честно говоря, мне трудно реагировать на то, что говорит Лукашенко», — заявил Зеленский.
После он заявил, что белорусский президент «живет в своем мире». «Он построил его, изолировался и живет три десятилетия в этом доме. Но это дом размером со страну», — сказал Зеленский.
Путин неоднократно заявлял, что для долгосрочного характера украинского урегулирования необходимо устранить первопричины конфликта, среди них — «кровавый антигосударственный переворот» 2014 года, отказ Киева соблюдать минские соглашения, а также «постоянные попытки Запада втянуть Украину в НАТО».
