 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский заявил, что Лукашенко изолировался и «живет в своем мире»

Зеленский заявил, что Лукашенко изолировался и живет в своем мире
Сюжет
Военная операция на Украине
Ранее президент Белоруссии выразил желание поговорить с Зеленским и заявил, что у Москвы есть "хорошее предложение" по мирному урегулированию. Президент России неоднократно заявлял, что необходимо устранить первопричины конфликта
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Agencja Wyborcza.pl / Dawid Zuchowicz / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе Варшавского форума по вопросам безопасности раскритиковал Александра Лукашенко в ответ на его слова о мирном урегулировании.

Модератор форума спросила Зеленского о предложении по урегулированию конфликта. О нем после переговоров с российским коллегой говорил Лукашенко. По словам белорусского лидера, в случае отказа от предложений Москвы Киев «потеряет всю Украину». «Я вот хотел бы с ним [Зеленским] просто поговорить, <...> у меня есть что ему сказать», — заявлял Лукашенко. Он также указывал, что Зеленскому «надо успокоиться — есть на столе хорошее предложение».

Лукашенко призвал лидеров договориться об окончании «непонятной войны»
Политика
Александр Лукашенко

«Честно говоря, мне трудно реагировать на то, что говорит Лукашенко», — заявил Зеленский.

После он заявил, что белорусский президент «живет в своем мире». «Он построил его, изолировался и живет три десятилетия в этом доме. Но это дом размером со страну», — сказал Зеленский.

Путин неоднократно заявлял, что для долгосрочного характера украинского урегулирования необходимо устранить первопричины конфликта, среди них — «кровавый антигосударственный переворот» 2014 года, отказ Киева соблюдать минские соглашения, а также «постоянные попытки Запада втянуть Украину в НАТО».

Читайте РБК в Telegram.

Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия

Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн

Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах

Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России

В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой

Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск

Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского

Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Александр Лукашенко Владимир Зеленский Военная операция на Украине Владимир Путин переговоры
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Лукашенко об идее НАТО сбивать самолеты: «Ответ прилетит мгновенно»
Политика
В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой
Политика
Лукашенко призвал лидеров договориться об окончании «непонятной войны»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Из британских тюрем по ошибке выпустили сотни заключенных Общество, 14:36
Глава Спортивного арбитражного суда уволился из-за рака Спорт, 14:36
Цена золота впервые в истории превысила $3850 за унцию Инвестиции, 14:36
Суд на Алтае решил, что реестр воинского учета не введен в эксплуатацию Общество, 14:35
Не для новичков: как меняется ресторанный бизнес Отрасли, 14:34
Венгрия ответила Украине блокировкой 12 новостных порталов в Сети Политика, 14:31
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Путин подписал указ об осеннем призыве Политика, 14:27
АвтоВАЗ перешел на сокращенную рабочую неделю Авто, 14:26
В Узбекистане рынок e-commerce только формируется. Чем он интересенПодписка на РБК, 14:23
⁠Франция и Германия отправили военных в Данию после инцидентов с дронами Политика, 14:21
Вице-губернатор Краснодарского края решил уйти на военную операцию Политика, 14:18
В каждом пятом районе Башкирии предложили ввести режим ЧС из-за ливней Экономика, 14:16
Ракеты «Томагавк»: характеристики, дальность полета и модификации База знаний, 14:10