Лукашенко назвал «полной чепухой» слова Зеленского о нем и Путине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал высказывание Владимира Зеленского, назвавшего его и Владимира Путина «старыми дедами».

Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь )

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал полной чепухой слова президента Украины Владимира Зеленского о нем и президенте России Владимире Путине. Его слова цитирует БелТА.

«Как недавно сказал тут мой коллега, которого своим сыном считал, Володя Зеленский, «старики» мы тут с Путиным, где-то там «шепчемся по углам» во вред другим. Чепуха полная», — сказал Лукашенко. Об этом он заявил на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседаниях Евразийского межправсовета и Совета глав правительств СНГ.

Речь идет о недавнем высказывании Зеленского, в котором он назвал Лукашенко и Путина «старыми дедами». «Мне сложно каким-либо образом реагировать на то, что говорит Лукашенко. Он в своем мире», — сказал он, комментируя заявление Лукашенко о «выгодном для Украины соглашении о мире». Его слова прозвучали на Варшавском форуме по вопросам безопасности.

Предложение урегулировать конфликт Лукашенко выдвинул 26 сентября. Он сказал, что хотел бы поговорить с Зеленским. По словам президента, ему «есть что сказать». По его мнению, Зеленскому «надо успокоиться», потому что есть предложение, которое устроит всех.

Также Лукашенко призвал Путина и Зеленского втроем договориться об окончании военной операции. Он считает, что Зеленскому нужно согласиться на те условия, которые были озвучены президенту США Дональду Трампу во время встречи на Аляске. Лукашенко заявил, что продвижение российской армии «будет трудно остановить».