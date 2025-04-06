Весенний призыв в России стал самым масштабным за 14 лет. Инфографика

1 апреля в России начался весенний призыв на срочную службу. До 15 июля в армию должны забрать 160 тыс. человек, что является рекордом с осени 2011 года. Как с 1990-х менялись масштаб призыва и численность армии — в материале РБК

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К моменту распада Советского Союза численность Вооруженных сил СССР составляла 3,7–3,8 млн человек (и это без учета гражданского персонала). После их разделения перед бывшими советскими республиками встал вопрос о реформе своих армий и сокращении их численности. Штатная численность российских вооруженных сил к 1994 году, согласно закону о бюджете на тот год, составляла 2,8 млн человек (из них 600 тыс. — гражданские). Уже к 1 января 1995-го она была сокращена почти на 300 тыс., причем именно за счет военнослужащих.

Тогда же началось обсуждение перевода армии на контрактную основу (в 1996 году Борис Ельцин в рамках предвыборной кампании даже подписал указ, предписывающий отменить призыв к 2000 году). Однако в итоге призыв сохранили, а на контракт армия перешла лишь частично.

Данные о численности военнослужащих и гражданского персонала российской армии за 1994–1997 годы можно найти в законах о федеральном бюджете (позже эту информацию стали заносить в секретные статьи бюджета). С конца 1990-х штатная численность армии регламентируется специальными указами президента. Но информация об их исполнении не всегда есть в открытом доступе. Например, согласно указу от 16 июля 1997 года к 1999 году численность военных должны были сократить до 1,2 млн человек. Было ли это требование выполнено в указанные сроки, точно неизвестно. Указ от 24 марта 2001-го предписывал снизить штатную численность военнослужащих до 1 млн человек к 1 января 2006 года. Чуть менее чем за месяц до этого срока, 28 ноября 2005-го, президент показатель скорректировал: 1,135 млн военнослужащих ВС России с 1 января 2006 года. Рост числа военных и гражданских служащих вооруженных сил возобновился в 2017 году, а после начала военной операции — резко ускорился.

Нормы призыва также устанавливаются указами президента. Весной 1994 года (прежде число не раскрывалось) на срочную службу были призваны 216 тыс. человек. До 2006 года масштаб призывных кампаний снижался, в тот год численность весеннего призыва достигла минимума — 124,6 тыс. человек.

В 2007 году срочников стали призывать в армию на полтора года вместо двух, а с начала 2008 года срок срочной службы сократили до 12 месяцев. Из-за сокращения срока службы число призывников на несколько лет резко выросло. Осенью 2008 года на срочную службу призвали уже 219 тыс. человек, примерно на 65% больше, чем весной того же года (133,2 тыс.) или годом ранее (132,4 тыс.). Максимум был достигнут весной 2009 года, когда под призыв попали рекордные 305,6 тыс. срочников. После этого показатели начали снижаться и опустились до 218,7 тыс. весной 2011 года. В следующие 27 призывов набирали от 120 тыс. (минимум за всю историю современной России, осень 2022 года) до 156 тыс. человек. Весенний призыв 2025-го стал самым массовым с 2011 года.

Во время президентской кампании 2012 года Владимир Путин в одной из предвыборных статей называл невозможным комплектование армии полностью на добровольной основе. Он объяснял это дороговизной: «Наша цель — построение полностью профессиональной армии. Вместе с тем, и это надо четко понимать: профессиональная армия — это «дорогая» армия. Сохранение смешанной системы комплектования на обозримую перспективу — это компромисс между поставленными задачами и текущими возможностями страны». Хотя «основу армии должны составлять контрактники», мужчины «должны быть готовы встать на защиту Родины в минуту опасности», рассуждал Путин.

К концу 2021 года число служащих по контракту вдвое превысило количество призывников, докладывал за два месяца до начала военной операции на Украине министр обороны Сергей Шойгу.

В 2023 году, по словам Шойгу, на военную службу по контракту поступили почти 540 тыс. человек. Всего, по данным на конец 2023-го, в рядах российской армии служили более 640 тыс. контрактников. В 2024 году, по данным на 14 декабря, контракт с Минобороны заключили более 427 тыс. человек.

В Европейском союзе, по данным за 2025 год, лишь в 10 из 27 стран есть воинская повинность. Это число выросло в последние годы: после присоединения Крыма к России призыв на срочную службу возобновили Литва и Швеция, после начала боевых действий на Украине — Хорватия и Латвия. Власти ряда других европейских стран также рассматривают возможность возвращения призыва, от которого отказались после холодной войны в пользу более мобильных профессиональных армий.