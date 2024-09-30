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Операция Израиля в Ливане ,  
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NBC сообщил, что Израиль начал «небольшие операции» в Ливане

NBC: Израиль начал небольшие разведывательные наземные миссии в Ливане
Сюжет
Операция Израиля в Ливане
Речь идет о разведывательных вылазках спецназа. В скором времени, вероятно, начнется более масштабная наземная операция армии Израиля против «Хезболлы». Reuters сообщает об отступлении ливанских сил в приграничной зоне
Фото: Karamallah Daher / Reuters
Фото: Karamallah Daher / Reuters

Израиль начал несколько небольших наземных операций с участием своих сил спецназначения в Ливане с целью разведки, сообщает NBC News со ссылкой на источник.

По его данным, для прорыва границы стянуты подразделения боевых инженеров и другие войска. Всего у израильской армии развернуто пять бригад, не все они будут принимать участие в переходе границы.

NBC сообщил, что Израиль начал «небольшие операции» в Ливане
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Израильский портал Ynet передает, что израильская артиллерия расширяет зону обстрелов на ливанской границе, танки ведут огонь по целям на территории Ливана. Один из офицеров армии Израиля в разговоре с порталом сказал, что военные «понимают, что выбора нет», потому что обеспечить возвращение жителей севера Израиля в свои дома можно, лишь «физически» устранив «Хезболлу» из приграничной зоны, «сделать это можно, только шагнув на землю». Однако, по предположению источника Ynet, эта операция будет сложнее, чем против ХАМАС в секторе Газа.

Израиль ввел закрытую военную зону на границе с Ливаном
Политика
Фото:Jim Urquhart / Reuters

Reuters со ссылкой на местных жителей и источники в службе безопасности сообщил, что армия Ливана отступает с некоторых позиций на границе с Израилем. Один из собеседников агентства сказал, что войска отошли от границы по меньшей мере на 5 км.

В Госдепартаменте США сообщили, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит «ограниченные операции по уничтожению инфраструктуры «Хезболлы» вблизи границы», сказал представитель ведомства Мэтью Миллер. Источник Reuters из числа американских чиновников называл наземную операцию Израиля в Ливане «неизбежной».

Ранее этим вечером ЦАХАЛ объявила три района на севере страны на границе с Ливаном закрытой военной зоной. Незадолго до этого министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что военные страны в ближайшее время начнут «следующий этап войны» против «Хезболлы».

Президент США Джо Байден не поддержал планы Израиля провести наземную операцию в Ливане и счел необходимым прийти к прекращению огня. Его иранский коллега Масуд Пезешкиан ранее призвал не «оставлять в одиночестве» «Хезболлу» после атак Израиля, однако в МИД республики сообщили, что Тегеран не направит свои войска на помощь Бейруту.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Ливан Израиль Хезболла
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