 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Операция Израиля в Ливане ,  
0 

Израиль анонсировал «следующий этап войны» против «Хезболлы»

Сюжет
Операция Израиля в Ливане
Новый этап должен «изменить ситуацию в сфере безопасности» и вернуть жителей городов на севере Израиля в их дома, сказал Йоав Галант. Он заявил солдатам у ливанской границы, что ликвидация лидера «Хезболлы» — «это еще не конец»
Фото: Jim Urquhart / Reuters
Фото: Jim Urquhart / Reuters

Израиль в ближайшее время начнет «следующий этап войны» против шиитского движения «Хезболла», заявил министр обороны Йоав Галант на встрече с главами северных приграничных общин, передает The Times of Israel.

По словам Галанта, новый этап должен «существенно изменить ситуацию в сфере безопасности» и позволит вернуть жителей городов на севере в их дома.

Как пишет издание, его слова указывают на то, что Израиль собирается провести наземную операцию в Ливане, о чем ранее сообщали The Washington Post, The Wall Street Journal и другие СМИ. По их данным, Израиль уведомил США о намерении провести ограниченное наземное вторжение в Ливан на этой неделе. CBS пишет со ссылкой на американского чиновника, что операция может начаться в течение нескольких часов.

WP узнала, что Израиль уведомил США о скорой наземной операции в Ливане
Политика
Фото:Ayal Margolin / Reuters

Соединенные Штаты считают, что изначально Израиль планировал более масштабную операцию, но изменил планы после двусторонних переговоров на минувших выходных, сообщает CNN. ЦАХАЛ сосредоточится на уничтожении инфраструктуры «Хезболлы» вдоль границы, в рамках подготовки израильские военные провели рейды на ливанскую территорию.

Несколькими часами ранее Галант встретился с военными, сосредоточенными у ливанской границы, и сказал им, что ликвидация лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы — «это еще не конец». «Чтобы вернуть жителей северных районов в их дома, мы задействуем все наши возможности, включая вас», — заявил он. Премьер Биньямин Нетаньяху предупреждал, что в ближайшие дни страна столкнется «со значительными вызовами».

Заместитель лидера «Хезболлы» Наим Кассем заявил, что группировка готова к израильской операции. По его словам, несмотря на убийство ряда высокопоставленных командиров, военные возможности группировки не ослабли.

США призывали стороны конфликта пойти по «пути дипломатии» и отговаривали Израиль от планов операции. Кремль заявил о высоком риске крупной войны на Ближнем Востоке.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Израиль Ливан Хезболла наземная операция Ближний Восток
Материалы по теме
Кремль предупредил о риске войны на Ближнем Востоке после гибели Насраллы
Политика
В Иране рассказали, что борьбой с Израилем заведовал агент «Моссада»
Политика
Иран отказался отправлять войска в Ливан на помощь «Хезболле»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 октября
EUR ЦБ: 104,17 (+0,7) Инвестиции, 17:44 Курс доллара на 1 октября
USD ЦБ: 93,22 (+0,51) Инвестиции, 17:44
После потасовки у ресторана в Москве задержали 38 человекОбщество, 20:50
Клуб Ларионова впервые в КХЛ забросил десять шайб в одном матчеСпорт, 20:40
В Москве перекрыли канал незаконной миграции через строительные компанииОбщество, 20:39
Байден не поддержал возможное начало наземной операции Израиля в ЛиванеПолитика, 20:29
Соцфонд оценил расходы бюджета на выплаты маткапитала на три годаЭкономика, 20:25
Бербок заявила о поддержке поставок Киеву ракет TAURUS вопреки ШольцуПолитика, 20:18
ФИФА на полгода запретила Это'о посещать матчи любых сборных КамерунаСпорт, 20:15
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Торецк: что это за город и каково его значение для армий России и УкраиныБаза знаний, 20:12
Посольство подтвердило гибель двух россиян при крушении Ми-8 в ПакистанеОбщество, 19:45
Член Зала славы баскетбола Мутомбо умер от рака мозга в 58 летСпорт, 19:38
Израиль анонсировал «следующий этап войны» против «Хезболлы»Политика, 19:27
При пожаре на складе в Краснодаре пострадали два человекаОбщество, 19:25
Минфин заложил в бюджет двукратный рост сборов от налога на вкладыФинансы, 19:22
Знак качества «Сделано в России» получили уже свыше 8 тыс. товаровОтрасли, 19:17