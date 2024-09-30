Израиль анонсировал «следующий этап войны» против «Хезболлы»

Новый этап должен «изменить ситуацию в сфере безопасности» и вернуть жителей городов на севере Израиля в их дома, сказал Йоав Галант. Он заявил солдатам у ливанской границы, что ликвидация лидера «Хезболлы» — «это еще не конец»

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Израиль в ближайшее время начнет «следующий этап войны» против шиитского движения «Хезболла», заявил министр обороны Йоав Галант на встрече с главами северных приграничных общин, передает The Times of Israel.

По словам Галанта, новый этап должен «существенно изменить ситуацию в сфере безопасности» и позволит вернуть жителей городов на севере в их дома.

Как пишет издание, его слова указывают на то, что Израиль собирается провести наземную операцию в Ливане, о чем ранее сообщали The Washington Post, The Wall Street Journal и другие СМИ. По их данным, Израиль уведомил США о намерении провести ограниченное наземное вторжение в Ливан на этой неделе. CBS пишет со ссылкой на американского чиновника, что операция может начаться в течение нескольких часов.

Соединенные Штаты считают, что изначально Израиль планировал более масштабную операцию, но изменил планы после двусторонних переговоров на минувших выходных, сообщает CNN. ЦАХАЛ сосредоточится на уничтожении инфраструктуры «Хезболлы» вдоль границы, в рамках подготовки израильские военные провели рейды на ливанскую территорию.

Несколькими часами ранее Галант встретился с военными, сосредоточенными у ливанской границы, и сказал им, что ликвидация лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы — «это еще не конец». «Чтобы вернуть жителей северных районов в их дома, мы задействуем все наши возможности, включая вас», — заявил он. Премьер Биньямин Нетаньяху предупреждал, что в ближайшие дни страна столкнется «со значительными вызовами».

Заместитель лидера «Хезболлы» Наим Кассем заявил, что группировка готова к израильской операции. По его словам, несмотря на убийство ряда высокопоставленных командиров, военные возможности группировки не ослабли.

США призывали стороны конфликта пойти по «пути дипломатии» и отговаривали Израиль от планов операции. Кремль заявил о высоком риске крупной войны на Ближнем Востоке.