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Операция Израиля в Ливане ,  
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Израиль ввел закрытую военную зону на границе с Ливаном

Сюжет
Операция Израиля в Ливане
Речь идет о районах Метула, Мисгав-Ам и Кфар-Гилади, въезд в них запрещен. В Минобороны Израиля ранее анонсировали новый этап войны с «Хезболлой»
Фото: Jim Urquhart / Reuters
Фото: Jim Urquhart / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила три района на севере страны на границе с Ливаном закрытой военной зоной. Об этом сообщается в телеграм-канале ЦАХАЛ.

Речь идет о районах Метула, Мисгав-Ам и Кфар-Гилади. «Вход в эту зону запрещен», — заявили в израильской армии.

На прошлой неделе начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви объявил о проведении «упреждающей наступательной операции» против Ливана, получившей название «Стрелы Севера». ABC News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщал, что Израиль готовится к «ограниченному наземному вторжению» в Ливан. Позднее телеканал уточнял, что израильская армия уже могла начать «маломасштабные перемещения» на границе. Израиль еще не до конца решил, начинать ли наземную операцию, но готов к ней, отмечал канал.

В субботу, 28 сентября, армия Израиля объявила о ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы в результате авиаудара в Бейруте.

Израиль анонсировал «следующий этап войны» против «Хезболлы»
Политика
Фото:Jim Urquhart / Reuters

The Washington Post писала, что Израиль предупредил США о намерении в ближайшее время начать в Ливане ограниченную наземную операцию. По данным газеты, ЦАХАЛ сосредоточится на уничтожении инфраструктуры «Хезболлы» вдоль границы, в том числе ракетных установок и складов с оружием, чтобы устранить угрозу для жителей приграничных районов. Источник телеканала CBS News 30 сентября заявил, что операция может начаться в ближайшие несколько часов.

Президент США Джо Байден не поддержал планы Израиля и призвал к прекращению огня «прямо сейчас».

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Теги
Елена Чернышова
ЦАХАЛ Израиль Ливан Хезболла наземная операция
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