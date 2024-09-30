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Операция Израиля в Ливане ,  
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Байден не поддержал возможное начало наземной операции Израиля в Ливане

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Операция Израиля в Ливане
Режим прекращения огня на границе Израиля и Ливана нужно установить прямо сейчас, заявил Байден. Израильское Минобороны анонсировало «следующий этап войны» против «Хезболлы»
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Президент США Джо Байден заявил, что обеспокоен сообщениями о возможном начале наземной операции Израиля в Ливане, и призвал армию обороны ЦАХАЛ прекратить рейды спецназа на ливанскую территорию вблизи границы с Израилем.

«Я осведомлен больше, чем вы, возможно, думаете, и я был бы доволен, если бы они остановились», — сказал он (цитата по CNN). По словам президента, режим прекращения огня нужно установить «прямо сейчас».

Заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США повысили боеготовность своих вооруженных сил, чтобы они смогли «отреагировать на непредвиденные обстоятельства» на Ближнем Востоке, в регион будут направлены дополнительные несколько тысяч военнослужащих.

Израиль анонсировал «следующий этап войны» против «Хезболлы»
Политика
Фото:Jim Urquhart / Reuters

Министр обороны Израиля Йоав Галант вечером 30 сентября объявил, что «следующий этап войны» против «Хезболлы» начнется в ближайшее время. The Washington Post и The Wall Street Journal сообщили, что страна готовится к ограниченной наземной операции в Ливане, о чем предупредила США. По их данным, она начнется на этой неделе, а по сведениям CBS — в ближайшие часы.

Как пишет WP, планируемая операция будет менее масштабной, чем в 2006 году, ЦАХАЛ сосредоточится на уничтожении инфраструктуры боевиков вдоль границы, чтобы обезопасить жителей приграничных израильских районов. В рамках подготовки войска провели ограниченные рейды на ливанской территории.

На прошлой неделе Байден уже заявлял о необходимости прекращения огня, отвечая на вопрос о том, неизбежно ли наземное вторжение Израиля в Ливан. В день удара ЦАХАЛ по Бейруту, в котором был убит лидер «Хезболлы» Хасан Насралла, он поручил министру обороны Ллойду Остину еще больше «укрепить оборонительную позицию вооруженных сил страны в ближневосточном регионе», чтобы «сдержать агрессию и снизить риск более широкой региональной войны». Ликвидацию Насраллы Байден назвал справедливой, отметив, что группировка несет ответственность за «убийство сотен американцев», а также жертвы среди израильтян и мирных ливанцев. В США «Хезболла» признана террористической организацией.

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Джо Байден США Израиль Ливан Хезболла
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Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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