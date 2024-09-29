ABC узнал о начале «маломасштабных перемещений» на границе с Ливаном

ЦАХАЛ готова к ограниченной наземной операции в Ливане с целью возвращения перемещенных жителей севера Израиля домой, пишет ABC. По его данным, США были уведомлены об ударе по лидеру «Хезболлы» в последний момент

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Израиль уже мог начать «маломасштабные перемещения» на границе с Ливаном, сообщает ABC News со ссылкой на двух американских чиновников.

По словам собеседников, Израиль еще не до конца решил, начинать ли наземную операцию, но готов к ней. Если она состоится, ее масштабы, скорее всего, будут ограничены, отмечают они. Ключевой целью является выполнение обещания, что десятки тысяч перемещенных жителей севера Израиля смогут вернуться домой. Чтобы этого добиться,

недостаточно обезглавить «Хезболлу», отмечают собеседники.

США были уведомлены в лучшем случае «за несколько минут» до убийства лидера ливанской группировки Хасана Насраллы, рассказали чиновники. Глава Пентагона Ллойд Остин «пришел в ярость», когда его израильский коллега Йоав Галант сообщил ему о ликвидации Насраллы. Как отметили собеседники, Соединенные Штаты несут серьезные риски в регионе, американские представители не были уведомлены заранее о намерениях Израиля, чтобы подготовиться к возмжным «враждебным ответам» на смерть лидера «Хезболлы».

По словам источников, Насралла связывал остановку обстрелов Израиля со стороны Ливана с прекращением огня в секторе Газа.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что лично отдал приказ о ликвидации лидера «Хезболлы», который был «архитектором плана по уничтожению Израиля». Вместе с тем он предупредил, что «работа еще не завершена», в ближайшие дни страну «ждут серьезные испытания», Израиль продолжит наносить удары по своим врагам.

Президент США Джо Байден призвал к прекращению огня. В то же время он назвал смерть Насраллы «мерой справедливости для его многочисленных жертв, включая тысячи американцев, израильтян и ливанских мирных жителей».