«Это звучит пугающе». Зарубежные СМИ об изменении ядерной доктрины России

Владимир Путин объявил об изменении ядерной доктрины России. Что об этом написали международные СМИ — в обзоре РБК

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Reuters (Великобритания)

Президент Владимир Путин в среду предупредил Запад о том, что Россия может применить ядерное оружие, если по ней нанесут удары обычными ракетами, и что Москва будет считать совместным нападением любую атаку при поддержке ядерной державы. Его решение изменить официальную ядерную доктрину России является ответом Кремля на обсуждения в США и Великобритании вопроса о том, давать ли Украине разрешение на запуск обычных западных ракет по России.

Associated Press (США)

В поправках к доктрине «четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия», сказал он [Путин]. «Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы», — добавил Путин, упомянув «самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты».

Обширная формулировка, по-видимому, значительно расширяет возможности для потенциального применения ядерного оружия по сравнению с текущей версией документа, в которой говорится, что Россия может задействовать свой ядерный арсенал при поступлении «достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории Российской Федерации и (или) ее союзников».

<...> Новая формулировка оставляет открытой дверь для потенциального ядерного ответа на любую воздушную атаку — преднамеренная двусмысленность, направленная на то, чтобы заставить Запад еще сильнее сомневаться по поводу разрешения ударов вглубь [территории России].

The Washington Post (США)

Это заявление было сделано после шквала ядерных угроз со стороны российских официальных лиц в ответ на просьбы Украины к Соединенным Штатам и другим союзникам отменить ограничения на использование поставляемых вооружений. В настоящее время Украине запрещено использовать ракеты большей дальности, поставляемые ее союзниками, для нанесения ударов вглубь территории России...

Павел Подвиг, базирующийся в Женеве аналитик и руководитель проекта «Ядерные силы России», сказал The Washington Post, что поправки направлены на создание «неопределенности и двусмысленности в отношении возможности ответных мер», и отметил, что многие в России считали предыдущую версию доктрины «довольно ограничительной». «В целом, это послание, которое призвано как бы предупредить Запад, в данном случае, о том, что помощь, которая обсуждается прямо сейчас, может быть проблематичной», — сказал он. Подвиг добавил, что высказывания Путина вызовут больше вопросов о том, что именно будет считаться нападением на Россию, и «заставят людей гадать и быть осторожными в отношении всего, что хоть как-то ее будет напоминать».

Al Jazeera (Катар)

Это поправки, по-видимому, значительно снижают порог для применения Россией ядерного оружия и вносятся в тот момент, когда западные союзники Украины рассматривают вопрос о том, разрешать ли Киеву использовать дальнобойное оружие для нанесения ударов по военным объектам вглубь территории России, а также спустя месяц после того, как Киев начал внезапное вторжение в Курскую область России. Путин не упоминал Украину напрямую, но сказал, что пересмотр доктрины необходим ввиду быстро меняющегося глобального ландшафта, который создал новые угрозы и риски для России…

The Financial Times (Великобритания)

Владимир Путин выступил с резкой угрозой в адрес союзников Украины по НАТО, заявив, что он расширит ядерную доктрину России, чтобы потенциально охватить атаки на его страну с использованием современных западных ракет. <…> Угрозы, которые, как ожидается, будут кодифицированы в российской доктрине, стали самыми прямыми угрозами президента использовать ядерное оружие с момента объявления полномасштабного вторжения на Украину в феврале 2022 года. По словам экспертов, изменения могут означать значительное понижение заявленного Россией ядерного порога и обозначать больше критериев для России, чтобы потенциально разрешить нанесение ядерных ударов.

Spiegel (Германия)

«Ядерное государство, которое ослабляет правила использования своего ядерного арсенала — это звучит пугающе. Однако, именно на этот эффект и был расчет. С тех пор как Путин приказал атаковать Украину в 2022 году, он неоднократно угрожал применением ядерного оружия и приводил арсенал в состояние повышенной готовности, об изменении доктрины также было объявлено давно. Однако на самом деле, несмотря на эти угрозы, Путин до сих пор игнорировал все свои собственные красные линии. Самое главное, что решение о применении ядерного оружия в России до сих пор принимает сам Путин. Как и обладает правом толковать наличие экзистенциальной угрозы — поэтому новая доктрина фактически ничего не меняет»

Bild (Германия)

«Кремль опубликовал видеозапись выступления Путина в начале заседания органа Совета Безопасности по ядерному сдерживанию. Путин не стал комментировать, предусматривает ли измененный документ ядерный ответ России на такое нападение. Однако для западных ядерных держав, таких как США и Франция, в частности, риск стать объектом российского контрнаступления возрастает»