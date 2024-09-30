Корреспондент «Известий» получил ранения из-за удара дрона

Журналист газеты «Известия» Денис Кулага был ранен в Донецкой народной республике в зоне военной операции. Об этом сообщило само издание.

Он передвигался на квадроцикле и в него прилетел FPV-дрон. У журналиста осколочные ранения ног, ожоги и переломы конечностей, уточняют «Известия». Кулагу госпитализировали.

«Мне оказали первую помощь в Артемовске. Здесь мне уже полностью обследовали ноги. Повынимали осколки, которые возможно было вынуть», — сообщил он.

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