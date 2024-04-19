Корреспондент «Известий» погиб в зоне военной операции
Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в зоне военных действий, сообщает издание. Подробностей пока нет.
Еремин работал в зоне военных действий на Украине с февраля 2022 года. Его последний репортаж вышел два дня назад, он был посвящен работе российских военных с беспилотниками.
Еремин окончил Ставропольский государственный университет, работал на ГТРК «Ставрополье» и на «Пятом канале». В «Известия» он пришел в 2017 году. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
19 апреля главред медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила о гибели в Донецке уроженца США Рассела Бентли, который сотрудничал с агентством Sputnik. С ее слов, он в 2014 году «присоединился к ополчению ДНР» и снимал репортажи о военном конфликте.
О гибели своих журналистов во время освещения конфликта на Украине ранее сообщали еще несколько изданий, как российских, так и зарубежных. В их числе — телеканал «Россия 24», агентство «РИА Новости», немецкая газета Вild, агентство AFP.
По данным Комитета по защите журналистов, всего погибли не менее 17 сотрудников СМИ.
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