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Военная операция на Украине ,  
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Корреспондент «Известий» погиб в зоне военной операции

Корреспондент «Известий» Еремин погиб в зоне военной операции
Сюжет
Военная операция на Украине
Семен Еремин работал в «Известиях» с 2017 года, а военный конфликт России и Украины освещал с февраля 2022-го
Семен Еремин
Семен Еремин (Фото: iz.ru)

Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в зоне военных действий, сообщает издание. Подробностей пока нет.

Еремин работал в зоне военных действий на Украине с февраля 2022 года. Его последний репортаж вышел два дня назад, он был посвящен работе российских военных с беспилотниками.

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Еремин окончил Ставропольский государственный университет, работал на ГТРК «Ставрополье» и на «Пятом канале». В «Известия» он пришел в 2017 году. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

19 апреля главред медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила о гибели в Донецке уроженца США Рассела Бентли, который сотрудничал с агентством Sputnik. С ее слов, он в 2014 году «присоединился к ополчению ДНР» и снимал репортажи о военном конфликте.

О гибели своих журналистов во время освещения конфликта на Украине ранее сообщали еще несколько изданий, как российских, так и зарубежных. В их числе — телеканал «Россия 24», агентство «РИА Новости», немецкая газета Вild, агентство AFP.

По данным Комитета по защите журналистов, всего погибли не менее 17 сотрудников СМИ.

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Известия корреспондент Военная операция на Украине
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